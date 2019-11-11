Украинский союзник устроил скандал из-за «Северного потока-2» и выступил против сближения с РФ

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В Польше напомнили об опасности, которую несёт Российская Федерация

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с острой критикой путинского проекта «Северный поток-«, отметив, что европейцы будут оплачивать оружие для российской армии, покупая у этой страны газ. Глава правительства Польши считает, что «Северный поток-2» способен подорвать энергетическую безопасность европейцев и сделает их ещё более зависимыми от России. С таким заявлением Моравецкий выступил в интервью авторитетному британскому изданию, информирует enovosty.com/news.

Он заявил о том, что газопровод в обход Украины является оплатой за европейские деньги нового оружия для Российской Федерации. Премьера сильно огорчает тот факт, что «Северный поток-2» поддерживают ключевые страны-члены Европейского союза.

Кроме того, Матеуш Моравецкий выступил с критикой идеи сближения с Российской Федерацией, отметив, что Европа не может закрывать глаза на происходящее с Украиной или Грузией. Он выступил за сотрудничество исключительно с демократической и мирной Россией, но она сейчас такой не является. На сегодня эта страна ведёт себя очень агрессивно на границах.

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Напомним, ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал скандальное заявление французского президента Макрона и напомнил о «дыхании российского медведя на шее».