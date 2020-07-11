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В Украине применена самая примитивная модель: игорный бизнес будет распространяться по всей территории страны, — Алексей Кущ

Главная » Последние новости » Новости экономики » В Украине применена самая примитивная модель: игорный бизнес будет распространяться по всей территории страны, - Алексей Кущ
 
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В стране должна быть разработана качественная модель игорного рынка, которая отвечает на вопрос в чём конкурентное преимущество Украины в международной системе игорного бизнеса, а не «кустарная» модель под интересы местных политических групп влияния, желающих заработать на этом несколько миллионов долларов в год.

Об этом в комментарии изданию «Экономические новости» рассказал эксперт Института GROWFORD Алексей Кущ.

«Любое государство при легализации определенных видов рынков имеет право только на одну попытку. Если сделать это неправильно, то фактически уничтожается исторических шанс на получение импульса для экономического развития страны. То есть, все усилия власти можно расценивать как «холостой выстрел». Перед тем как легализовать игорный бизнес руководство тех или иных стран обычно проводят тематические конференции по данному поводу, приглашают системных девелоперов и от них получают техническое задание. В Испании перед тем как создавать «игорную зону» приглашали системных девелоперов, японцы также приглашали системных девелоперов, которые разрабатывали концепцию развития данного бизнеса в их стране. Украина должна ответить на вопрос в чём она будет отличаться от той же соседней Грузии или Беларуси. То есть, это очень серьёзный вопрос», — сказал «ЭН» эксперт, информирует enovosty.com/news.

Он убежден, что самый эффективный механизм функционирования игорного бизнеса – тот, который, с одной стороны, обеспечивает социальную безопасность, защиту от игромании, а с другой — максимальный приток инвестиций.

«Речь идет о так называемых «игорных зонах». Они могут быть нескольких типов. В России, например, могут размещаться в курортных центрах, (в частности, Калининграде, Сочи) и могут размещаться в депрессивных регионах (на Алтае, Дальнем Востоке). Могут быть специализированы исключительно под иностранцев. Или под граждан своей страны. Или это могут быть смешанные. В любом случае игорные зоны должны быть географически локализованными. В Украине такие «зоны» можно было также размещать в депрессивных регионах или возле курортных центров. Их преимущество следующее. С одной стороны, такая «игорная зона» позволяет частично изолировать её от того, чтоб социально незащищенные слои населения проигрывали последние деньги», — сказал Кущ.

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С другой стороны, необходимо понимать, что самые главные инвестиции не связаны с покупкой лицензии на открытие казино. Речь идет о сопутствующих инвестициях. «То есть, когда в игорных зонах инвестор вместе с казино строит отели, яхтклубы рестораны и так далее. И основная занятость населения связана с обслуживающей инфраструктурой. То есть, одна «игорная зона» может иметь от 5 до 10 тысяч наемных сотрудников, и ее капитализация может составлять от 1 млрд. долл. в год. Соответственно отсюда идут и налоги», — говорит финансовый аналитик.

В то же время, продолжил эксперт, в Украине сегодня применена самая примитивная модель, где игорный бизнес будет распространяться по всей территории страны. «Такие модели применяются в тоталитарных странах. У нас это превратится в механизм заработка правоохранительной системы. В основном модель, которая у нас разработана, представляет примитивную «кустарщину». То есть, эта модель не под привлечения системных инвестиций Запада и реальное развитие бизнеса, а это «кустарная» модель под интересы местных политических групп влияния, которые просто хотят подмять под себя это направление и зарабатывать несколько сотен миллионов долларов в год. Государство при этом будет получать сущие копейки. Цифры, которые называются (это 5 – 6 млрд. грн., при хорошем раскладе до 10 млрд грн.) — ради таких денег ни одна страна в мире не легализовала игорный бизнес», — резюмировал эксперт.

Напомним, на прошлой неделе Верховная Рада начала рассматривать во втором чтении законопроект о легализации азартных игр – казино, игровых автоматов и букмекерских ставок. Эксперты уверены, что в украинских реалиях на экономическое чудо от его принятия надеяться не приходится. Так как в документе отсутствуют стимулы для привлечения иностранных инвесторов. А отсутствие системы должного мониторинга за участниками игорного бизнеса чревато тем, что Украина рискует превратиться в площадку для отмывания криминальных денег и коррупционными рисками.

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Законопроект № 2285-д о легализации игорного бизнеса в Украине был принят в первом чтении в начале этого года. Причем, законопроект об игорном бизнесе парламент принял в первом чтении только со второго раза — на заседании 16 января его поддержали 260 депутатов. Во время первого рассмотрения 19 декабря 2019 года Рада провалила его принятие, отправив документ на доработку.

Запустить легализацию в привычном турборежиме не получилось — проект засыпали правками, которых поступило порядка 3,5 тысяч. Свою лепту в затягивание голосования внесло и Нацагентство по предупреждению коррупции (НАПК), которое раскритиковало документ. В частности, эксперты отметили путаницу в терминологии, нечетко прописанную процедуру получения лицензий, что несет коррупционные риски, а также отсутствие четких критериев к проектам, под которые планируют выдавать «инвестиционные лицензии» и так далее.

Во фракции «Слуга народа» надеются, что им удастся убедить оппозицию не блокировать закон об игорном бизнесе и завершить его рассмотрение уже на следующей неделе.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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