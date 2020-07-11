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Действия власти могут привести к раскручиванию маховика инфляции, — Михаил Чаплыга

Главная » Последние новости » Новости экономики » Действия власти могут привести к раскручиванию маховика инфляции, - Михаил Чаплыга
 
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Денежная эмиссия – это не всегда плохо. Запустить печатный станок под конкретные программы – позитивная вещь для любой экономики в период кризиса.

С другой стороны, печать денег, которая не обеспечена производством товаров и услуг, а также ростом производительности труда, приводит к пустой инфляции, к обнищанию людей и является, по своей сути, инфляционным налогом на простых граждан, информирует enovosty.com/news.

Об этом в интервью изданию «Экономические новости» сказал политолог и блогер Михаил Чаплыга.

«В нашем пенсионном фонде огромная дыра. Он дотируется из бюджета. Страховые фонды по потере работы и трудоспособности также находятся в плачевном состоянии. И теперь, поскольку они наполняются из ЕСВ, у нас решили, что надо поднять минимальную заработную плату, увеличивая налог на те микробизнесы, которые пока еще как-то существуют. Таким образом, под эгидой позитивной идеи, власть пытается выжать больше денег с тех, кто еще каким-то чудом держится на плаву», — утверждает эксперт.

«Возможность уйти от внешнего влияния и зависимости НБУ от внешних игроков-спекулянтов – это безусловно позитивный шаг. Но как будет использован властью этот позитивный шанс — большой вопрос. Сейчас становится очевидным, что действия власти могут привести к раскручиванию маховика инфляции, что, в свою очередь, приведет к инфляционному налогу на граждан. Безусловно, о какой-либо пользе для малого и среднего бизнеса, а также для отраслей экономики, которые переживают кризис, речи не идет», — подчеркнул Михаил Чаплыга.

Читайте: Коронакризис ударит по ценам: Что будет с инфляцией в Украине

«Еще в конце февраля я предсказал три волны кризиса, которые прокатятся по Украине. Первая волна: высокая, красивая, яркая, но не опасная. Она уже спала. Это волна от «убиения» малого и микробизнеса посредством коронакризиса. Вторая волна придет где-то в конце сентября. И это уже будет разрушающее цунами, которое случится вследствие падения целых отраслей. Вот тогда эта волна накроет всех без исключения. И от того, будет ли у нее грамотное политическое разрешение или нет, будет зависеть степень влияния третьей волны, которая будет в конце ноября нынешнего года. Эта волна ознаменует кризис государственности, кризис государственных институтов и даже встанет вопрос их легитимности.

Все эти факторы в совокупности, уже в конце нынешнего года, могут подвести страну к вполне конкретному вопросу, а в какой стране мы встретим Новый год? Другими словами, если мы не возьмем на себя ответственность за те решения, которые принимаем сегодня, в ближайшей перспективе Украину могут передать в коллективное управление. Убежден, от того, какой ответ мы дадим на вторую волну кризиса, которая придет от падения промпроизводства, будет зависеть наше будущее. Просто печатать деньги и раздавать в нашей ситуации, увы, не полноценный ответ на те вызовы, которые грядут.

Сейчас — исторический для всех нас момент. Мы стоим на пороге системных преобразований. И, либо мы выбираем перезагрузку государства, новый общественный договор, создаем новые общественные институции, либо нас ждет достаточно печальное будущее. А банальная денежная эмиссия может стать просто продлением агонии максимум на один месяц», — утверждает эксперт.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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