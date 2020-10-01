В следующем году украинцев ждёт тотальное подорожание почти всех товаров

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Цены на жилье уже отталкиваются от курса доллара выше 29 гривен

Из-за роста курса доллара в 2021 году в Украине будет тотальное подорожание практически всех товаров. Кроме того, по карману украинцев ударит коммуналка, которая подтолкнёт прайсы вверх, информирует enovosty.com/news.

В государственном бюджете на следующий год заложен курс доллара выше 29 гривен и этот показатель может не быть окончательным. Потому эксперты убеждены в том, что это сильно отразиться на инфляции и цены почти на все товары поползут наверх.

Инфляция в 2021 году, согласно проекту бюджета, составит от 6 до 7 процентов. В частности, цены на электронику ориентировочно вырастут на 6%, на продукты питания — на 7%. Стоимость коммуналки разгонится ещё сильнее, на протяжении 2021 года в среднем станет дороже на 15%. Также, украинцам придётся больше отдавать за одежду и обувь, которые вырастут в цене приблизительно на 6%.

Новый курс доллара должен обязательно отразиться и на стоимость автомобилей и недвижимости. «Экономические Новости» сообщали о том, что цены на квартиры уже этой осенью начали рост из-за ситуации с долларом, и эта тенденция будет только продолжаться.

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