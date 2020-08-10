В НАК «Нафтогаз Украины» пояснили форумулу, по которой рассчитывали цену на газ
С начала текущего года цена на газ в Украине не регулируется
На протяжении 2020 года из-за избыточного предложения и ограниченного спроса стоимость на рынке Украины начала снижаться в отношении импортного паритета. Об этом рассказал глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, который пояснил принцип формирования стоимости газа для населения, информирует enovosty.com/news.
Глава Нафтогаза рассказал о том, что рынок в стране полтора года назад ещё работал по принципу, что рыночная цена не может быть ниже цены импорта. Речь идёт об импортном паритете. Вместе с тем, Коболев отмечает, что на протяжении этого года из-за избыточного предложения и ограниченного спроса стоимость газа на рынке Украины начала падать по отношению к импортному паритету. С начала года цена голубого топлива в стране не регулируется.
«Была рекомендованная стоимость, мы предлагали газ по более низкой цене, чем рекомендованная», — рассказал глава НАК «Нафтогаз Украины».
Напомним, ранее стало известно о том, что в Украине зарегистрирован новый законопроект, который лишает «Нафтогаз» монополии. Если он станет законом, то есть шанс, что обещанного осеннего подорожания цены на газ можно будет избежать.
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