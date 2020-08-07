НАК «Нафтогаз» хотят лишить монополии: в Раду подали новый законопроект

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Украинцы перестанут получать газ по европейским расценкам, потому запланированного подорожания цены на газ может и не быть

В среду, 5 августа, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №3958 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно минимизации коррупционных рисков и недопущения ограничения конкуренции на рынке природного газа», с помощью которого осенью можно будет сдержать рост цены на голубое топливо, информирует enovosty.com/news.

Законопроект пока что не обнародовали, но, как следует из его названия, его цель — это запуск полноценной конкуренции на газовом рынке. Соответственно, НАК «Нафтогаз» хотят лишить монополии и формировать рыночную цену.

При этом в Украинской энергетической бирже считают, что рыночная цена газа в Украине должна быть ниже европейской.

Как это будет работать?

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Если проект всё же станет законом (а на это есть все шансы, так как здесь фигурируют фамилии Арахамии и Кучеренко), то весь газ, который добывает Укргаздобыча, будут направлять не в распоряжение НАК «Нафтогаз» по стоимости, которой можно манипулировать, а будут продавать всем участникам рынка.

Это должно происходить на равных условиях, в частности, украинцы смогут получить газ с биржи с помощью рыночных механизмов. Таким образом, на рынке газа должна сформироваться рыночная стоимость в результате баланса между спросом и предложением. Торги будут проходить анонимно, а НАК сможет получать газовые доходы, но потеряет возможности для ценовых манипуляций.

Если законопроект примут, то более 10 млрд. кубометров газа реализуют через рыночные механизмы.

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Подорожание отменяется?

Эксперты уже не первый месяц предрекают осенний рост цен на газ не только в Украине, но и во всех европейских странах. Согласно принципу импортного паритета, логически полагать, что стоимость голубого топлива для украинцев серьезно увеличится. Прогноз — до 7 гривен за куб м. Эта цена экономически не обоснована, и если биржевые торги все же заработают, то эксперты допускают, что этой осенью газ всё же не подорожает. Здесь роль также играет то, что НАК из-за опасение торговой войны с российским «Газпромом» успели закачать большие запасы газа, которые всё ещё не продали.

Отметим, ранее пресс-служба НАК «Нафтогаз» сообщила о том, что в этом месяце стоимость газа для населения установлена на уровне 3,24 гривен за 1 куб.м, а это на 0,27 грн/куб.м больше, чем в июле..