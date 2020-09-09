Великобритания «поссорилась» с ЕС из-за условия Brexit

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Великобритания "поссорилась" с ЕС из-за намерения изменить условия Brexit

Переговоры между Лондоном и Брюсселем относительно условий заключения соглашения по Brexit закончились конфликтом. Об этом сообщает Financial Times, информирует enovosty.com/news.

Сообщается, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон должен на этой неделе подать в британский парламент законопроект, который, как предполагается, подорвет основные договоренности Британии с ЕС по Северной Ирландии

Госсекретарь Северной Ирландии Брэндон Льюис сказал, что «это нарушает международное право». Новые изменения, согласно предыдущего варианта соглашения, касаются госпомощи предприятиям в Северной Ирландии

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Новые требования также касаются перевозки грузов североирландскими компаниями в Великобританию. Согласно условиям договора о Brexit, предприятиям необходимо декларировать реализацию продукции как экспорт. Теперь Джонсон не хочет выполнять эту норму

Новые изменения Лондона привели к критике измененного соглашения со стороны Брюсселя. В ЕС подчеркивают, что утвержденный договор о Brexit является международным договором и поэтому требуют полного соблюдения всех его пунктов