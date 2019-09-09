Reuters: Нетаньяху заявил, что Тегеран разрабатывал ядерное оружие на секретном объекте

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Биньямин Нетаньяху заявил, что Тегеран разрабатывал ядерное оружие на секретном объекте в Абаде в Иране

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тегеран разрабатывал ядерное оружие на секретном объекте в Абаде в Иране, — сообщает Ари Рабинович в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Нетаньяху сообщил о секретном объект, который, по его словам, был обнаружен во множестве иранских документов, обнародованных в прошлом году.

«На этом объекте Иран проводил эксперименты по разработке ядерного оружия», — сказал Нетаньяху. По его словам, Иран уничтожил этот участок, когда понял, что Израиль узнал о нем.

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Нетаньяху сделал официальное заявление после того, как Reuters сообщило, что МАГАТЭ в Иране обнаружило следы урана. НА данный момент Иран не предоставил официальных объяснений