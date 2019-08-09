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Reuters: Трамп получил «очень красивое письмо» от Ким Чен Ына

Главная » Последние новости » Новости мира » Reuters: Трамп получил «очень красивое письмо» от Ким Чен Ына
 
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Дональд Трамп сообщил, что получил «очень красивое письмо» от Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп сообщил, что получил «очень красивое письмо» от северокорейского лидера Ким Чен Ына, — сообщают Роберта Рамптон и Джонас Экблом в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Дональд Трамп также сообщил, что в ближайшее время планирует еще раз встретиться с Ким Чен Ыном. В то же время Трамп не сказал, когда состоится их встреча.

Reuters: Трамп получил «очень красивое письмо» от Ким Чен Ына

Напомним, Северная Корея продолжает проводить испытания баллистических ракет несмотря на недавнюю встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына, на которой они договорились возобновить переговоры о денуклеаризации.

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Ранее сообщалось, что Джон Болтон напомнил Северной Корее, что ее лидер пообещал Дональду Трампу не возобновлять пуски межконтинентальных ракет


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 110

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