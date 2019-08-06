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Болтон напомнил Северной Корее о ее обещании

Главная » Последние новости » Новости мира » Болтон напомнил Северной Корее о ее обещании
 
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Джон Болтон напомнил Северной Корее о ее обещании не возобновлять пуски межконтинентальных ракет

Cоветник по национальной безопасности США Джон Болтон напомнил Северной Корее, что ее лидер пообещал президенту Дональду Трампу не возобновлять пуски межконтинентальных ракет, — сообщают Девид Браннсторм и Джош Смит в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Болтон также сообщил, что Дональд Трамп внимательно следит за проведением Северной Кореей испытаний. «Дональд Трамп и Ким Чен Ын понимают, что Северная Корея не собирается запускать межконтинентальные баллистические ракеты», — подчеркнул Болтон

Болтон напомнил Северной Корее о ее обещании

Министр обороны США Марк Эспер отметил, что ракеты, выпущенные Северной Кореей, были баллистическими ракетами малой дальности, и он обсудит проблему Северной Кореи с коллегами из Японии и Южной Кореи. «Ключ в том, чтобы держать дверь открытой для дипломатии … но мы внимательно следим за ними и осознаем, что происходит», — сказал он.

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 188

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