В Германии увеличивается число заболевших COVID-19

Главная » Последние новости » Новости мира » В Германии увеличивается число заболевших COVID-19 В Германии увеличивается число заболевших COVID-19

Закрыть Отправить

В Германии за последние сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на 4 974 человек

В Германии за последние сутки число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией выросло на 4 974 до 108 202 в четверг. Об говорится в отчете Института инфекционных заболеваний им. Роберта Коха, информирует enovosty.com/news.

Число умерших за сутки увеличилось на 246 человек до 2 107 человек. Сообщается, что увеличение количества инфицированных продолжается уже третий день подряд после незначительного падения ранее. Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что Германия сохранит карантинные меры, как минимум, до 19 апреля.

Ранее сообщалось,что премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что Италия может начать снимать некоторые ограничения, введенные для сдерживания распространения нового коронавируса, к концу апреля, если тенденция к замедлению эпидемии продолжится.

Читайте: В Италии растет число заболевших коронавирусом