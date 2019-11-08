Reuters: Северная Корея предупреждает США о постепенном закрытии «окна возможностей»

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Сюрреализм в фотографиях

Все фото »

Новости мира

08.11.2019 г.
23:27Гугл посвятил дудл 30 летию со дня падения Берлинской стены (ФОТО)
22:58Экс-король Малайзии Мухаммад V отрекся от своего сына (ФОТО)
21:26Китайская «долговая бомба» рванет в 2020 году, - Bloomberg
19:54В Таллинне улицы будут убирать роботы
19:35Reuters: Северная Корея предупреждает США о постепенном закрытии "окна возможностей"
18:53"Уже слишком поздно": в Австралии из-за мощных лесных пожаров некоторых жителей нельзя эвакуировать
18:28В США прошли успешные испытания новейшего ЗРК Patriot "CRI PAC-3"
Все новости мира

Аналитика

08.11.2019

Итоги дня: Победное решение по делу Украина-РФ, признание ПЦУ и новый безвиз

Итоги дня: Победное решение по делу Украина-РФ, признание ПЦУ и новый безвиз
Суд ООН обнародовал решение по делу Украина-РФ, один из старейших патриархатов признал ПЦУ, а украинцы могут теперь без виз посещать ещё одну страну, ...
08.11.2019

Андрей Рева: Идет создание финансовой пирамиды, которая рано или поздно рухнет и ее крах почувствуют все

Андрей Рева: Идет создание финансовой пирамиды, которая рано или поздно рухнет и ее крах почувствуют все
В законопроекте о государственном бюджете на 2020 год сознательно занижена доходная часть. Это делается для того, чтобы новая власть могла продемонстрировать ...
07.11.2019

Итоги дня: Газовый союзник Украины, экспортный потолок и возвращение 90-х

Итоги дня: Газовый союзник Украины, экспортный потолок и возвращение 90-х
Украина подготовилась к остановке транзита газа из РФ, в Международном валютном фонде рассказали о переговорах с украинской стороной, а общество взволновало ...

Последние новости

08.11.2019 г.
23:27 Гугл посвятил дудл 30 летию со дня падения Берлинской стены (ФОТО)
22:58 Экс-король Малайзии Мухаммад V отрекся от своего сына (ФОТО)
22:11 Мэрия Харькова проиграла суд о переименовании проспекта Григоренко на Жукова
21:59 Украинских военных вооружили современными радиолокационными станциями 35Д6 и 80К6
21:47 В Украине можно получить бесплатно пять участков земли: подробности
21:26 Китайская «долговая бомба» рванет в 2020 году, - Bloomberg
21:13 Украина против России: суд ООН принял победное решение
21:05 Зеленский предложил основателю Alibaba открыть в Украине R&D-центр
20:48 Шантажом и угрозами ФСБ вербует жителей приграничных областей, - СБУ
20:42 Шок: роботы-собаки гуляют в парке (ВИДЕО)
20:32 В декабре под Аркой дружбы народов построят сноупарк
20:29 Компания Peugeot презентовала новый электрический фургон Peugeot e-Expert (ФОТО)
20:02 Милованов пообещал, что в Украине скоро появится новый Трудовой кодекс
19:54 В Таллинне улицы будут убирать роботы
19:35 Reuters: Северная Корея предупреждает США о постепенном закрытии "окна возможностей"
19:14 Пастор, который поддерживал протестующих на Майдане, получил высшую награду ФРГ
18:53 "Уже слишком поздно": в Австралии из-за мощных лесных пожаров некоторых жителей нельзя эвакуировать
18:28 В США прошли успешные испытания новейшего ЗРК Patriot "CRI PAC-3"
18:04 В Киеве заработала электронная парковка: подробности
17:52 В Киеве бетоновоз раздавил легковушку с девушкой
17:35 Мексиканские картели «хуже, чем ИГИЛ»: родственники жертв обращаются за помощью к США
17:14 Россия во главе с экс-офицером КГБ убивает политических оппонентов, - Помпео
17:08 Для успешной приватизации-2020 необходимы долгосрочные гарантии инвестору, а не «наезды» в адрес «Криворожстали» и «Укртелекома», - экономист
16:57 Volkswagen презентовал концепт нового электрокара (ФОТО)
16:38 Associated Press: Помпео сделал заявление по НАТО
16:18 Стало известно, от чего зависит рост экономики Украины
15:58 Мировой долг достиг рекордных показателей
15:32 Эпоха "процветания" РФ для Еврокомиссии является периодом стагнации и упадка, - Злой Одессит
15:13 В Укрэнерго призвали ликвидировать тарифную несправедливость для населения
15:04 The New York Times: В РФ силовики штурмовали всемирно известный научный институт
15:00 Эксперты назвали самые быстрые внедорожники в мире
14:40 Украина совместно с Турцией разработает новый ЗРК средней дальности
14:29 Состояние богатейших людей планеты сократилось впервые за три года
14:20 В Киеве со дна реки достали брошенную затонувшую яхту (ФОТО)
14:06 "Нет даже в зародыше": Экономист назвал единственный источник роста зарплат в Украине
14:00 В Airbus разработали беспилотник, который невозможно обнаружить на радаре
13:40 Дональду Трампу выписали штраф в 2 миллиона долларов за махинации с деньгами
13:20 Собака в солнцезащитных очках на мотоцикле стала звездой Интернета (ВИДЕО)
13:00 На аукционе по цене Porsche Panamera продали простоявший 28 лет в гараже Ford Sierra (ФОТО)
12:56 Цена электроэнергии для промышленности снизится на 15-20%, если она не будет субсидировать тариф для населения – Ковальчук
12:50 “Северный поток — 2”: "Злой одессит" назвал явные и ожидаемые угрозы «гибридного» трубопровода
12:49 Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II признал ПЦУ
12:45 Мощный сигнал: один из старейших патриархатов мира официально признал ПЦУ
12:43 В Смоленске под танцплощадкой нашли останки генерала и друга Наполеона Бонапарта
12:30 В столице Армении отметили День украинской письменности и языка
12:17 В Украине почти в два раза сократился размер субсидии
12:16 В случае повышения тарифа на транспортировку газа затраты предприятий ГМК вырастут до 3 млрд грн - Каленков
12:15 Bellingcat: Боевик Безлер живет в Симферополе под фамилией Береговой
12:15 Политика Трампа в отношении Сирии вызвала катастрофический побочный эффект, - спецсоветник США Билл Робак
12:04 Китай и США идут на “мировую” в торговой войне, - "Злой одессит"
12:00 На автосалоне в Лос-Анджелесе представят сразу несколько новых моделей BMW
11:59 Разведение войск в Петровском перенесли на завтра
11:52 Враг на Донбассе жестко поплатился за убийство воина ВСУ
11:34 Сторонник ИГ назвал террориста из Дании причастным к взрыву российского самолета
10:43 Китай объявил о начале разработки сетей 6G через месяц после запуска 5G
10:41 Может ли РФ пойти на открытое военное вторжение в Украину. Четкий прогноз
10:10 После адского обстрела: Украинская сторона сделала важное заявление об отводе войск
09:50 "Нет войне с Украиной!": В России умер известный правозащитник, который поддерживал Украину
09:42 Несмотря на вето Зеленского: Получателей субсидий будут проверять
09:40 Бундестаг не проголосовал за смягчение газовой директивы ЕС для "Северного потока-2"
Все новости »

Reuters: Северная Корея предупреждает США о постепенном закрытии «окна возможностей»

Главная » Последние новости » Новости мира » Reuters: Северная Корея предупреждает США о постепенном закрытии "окна возможностей"
 
Печать Отправить на почту

 

 

Джо Чол-су заявил, что возможности для нормализации отношений с Соединенными Штатами все уменьшаются

Глава североамериканского департамента МИД Северной Кореи Джо Чол-су заявил, что возможности для нормализации отношений с Соединенными Штатами все уменьшаются, добавив, что Пхеньян ожидает от Вашингтона конкретных действий до конца этого года. Об этом сообщает Полина Иванова в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

«Мы дали Соединенным Штатам достаточно много времени и ждем ответа до конца этого года, хоть какого-то результата … Но я должен сказать, что окно возможностей все сильнее закрывается каждый день», — сказал Джо Чол-су

Reuters: Северная Корея предупреждает США о постепенном закрытии «окна возможностей»

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын договорились возобновить переговоры по денуклеаризации, которые затормозились после неудачного саммита во Вьетнаме в феврале. Официальные представители Северной Кореи и США встретились в прошлом месяце в Стокгольме. Однако переговоры в Швеции прервались из-за Северной Кореи, представители которой завили, что Соединенные Штаты «не смогли проявить гибкость».

Читайте: Reuters: США и Северная Корея планируют провести следующие переговоры о денуклеаризации уже в ноябре


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 116

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Победное решение по делу Украина-РФ, признание ПЦУ и новый безвиз
Андрей Рева: Идет создание финансовой пирамиды, которая рано или поздно рухнет и ее крах почувствуют все
Итоги дня: Газовый союзник Украины, экспортный потолок и возвращение 90-х
«Транзитные» переговоры Нафтогаза и Газпрома: сможет ли Кремль «обнулить» Стокгольмский арбитраж
Итоги дня: Условия "Газпрома", зарплатные ожидания и истерика боевков на Донбассе
Визит высокого НАТОвского гостя: перспективы вступления Украины в Альянс
Итоги дня: Новый курс доллара, повышение зарплат учителям и паника Путина
Как китайский ширпотреб "ставит" Украину на колеса
Итоги дня: Тройной удар по России, серьезная военная помощь от Канады
Итоги дня: Правильный путь Киева, жесткие меры Украины на Донбассе и грешники в Раде
Все статьи


Читайте также

Reuters: Великобритания отказалась арестовывать каталонского политика
 Reuters: США и Северная Корея планируют провести следующие переговоры о денуклеаризации уже в ноябре
Reuters: Северная Корея вновь провела запуск двух баллистических ракет
 Портников рассказал, что задумали в Москве с газовыми переговорами
Аваков не верит в достижение мира с россиянами путем переговоров
 Reuters: Трамп снял все санкции с Турции
В Николаеве задержали мужчину, который разбрасывал по городу человеческие черепа

Армия

Самоходный противотанковый ракетный комплекс ПТРК «Конкурс»
Самолет истребитель General Dynamics F-16 Fighting Falcon (США)
Радиолокационная станция AN/TPS-59 (США)
Беспилотный летательный аппарат Patriot
Вся армия    >>

Персоны

Александр
ЕФРЕМОВ
Виктор
ПИНЗЕНИК
Сергей
ЛАВРОВ
Андрей
БОГДАН
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Инвестициям здесь не место

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Мнения
Чуда не будет. Что пообещал премьер в бюджете-2020?

Чуда не будет. Что пообещал премьер в бюджете-2020?

В следующем году мы не будем развиваться и большая часть ресурсов будет направлена на погашение внешних и внутренних долгов.
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника



Растаможка



bigmir)net TOP 100

 