Reuters: Северная Корея предупреждает США о постепенном закрытии «окна возможностей»

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Джо Чол-су заявил, что возможности для нормализации отношений с Соединенными Штатами все уменьшаются

Глава североамериканского департамента МИД Северной Кореи Джо Чол-су заявил, что возможности для нормализации отношений с Соединенными Штатами все уменьшаются, добавив, что Пхеньян ожидает от Вашингтона конкретных действий до конца этого года. Об этом сообщает Полина Иванова в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

«Мы дали Соединенным Штатам достаточно много времени и ждем ответа до конца этого года, хоть какого-то результата … Но я должен сказать, что окно возможностей все сильнее закрывается каждый день», — сказал Джо Чол-су

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын договорились возобновить переговоры по денуклеаризации, которые затормозились после неудачного саммита во Вьетнаме в феврале. Официальные представители Северной Кореи и США встретились в прошлом месяце в Стокгольме. Однако переговоры в Швеции прервались из-за Северной Кореи, представители которой завили, что Соединенные Штаты «не смогли проявить гибкость».

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