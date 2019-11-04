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Reuters: США и Северная Корея планируют провести следующие переговоры о денуклеаризации уже в ноябре

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США и Северная Корея планируют провести следующие переговоры о денуклеаризации уже в ноябре

Соединенные Штаты Америки и Северная Корея планируют провести следующий раунд переговоров уже в середине ноября. Об этом сообщает Хуанхи Шин в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Официальные представители Северной Кореи и США встретились в прошлом месяце в Стокгольме. Однако переговоры в Швеции прервались из-за Северной Кореи, представители которой завили, что Соединенные Штаты «не смогли проявить гибкость».

Reuters: США и Северная Корея планируют провести следующие переговоры о денуклеаризации уже в ноябре

Представитель министерства иностранных дел Швеции выразила надежду, что переговоры будут возобновлены в ближайшее время, и предложила провести еще одну встречу.

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«Мы предоставляем платформу для переговоров и призываем их воспользоваться этой возможностью», — сказала представитель Швеции


Автор: Оксана Ельченко
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