Мексиканские картели «хуже, чем ИГИЛ»: родственники жертв обращаются за помощью к США

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В Мексике разгневанные родственники расстрелянных на прошлой неделе американских граждан призвали правительство принять помощь США

В Мексике разгневанные родственники расстрелянных на прошлой неделе американских граждан призвали правительство принять помощь США в уничтожении наркокартелей, которые «хуже, чем ИГИЛ». Об этом сообщает Лизбет Диаз в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

«Я действительно считаю, что мексиканские наркокартели перешли на другой уровень варварства и стали хуже, чем ИГИЛ. У ИГИЛ хотя бы есть идеология», — сказала 65-летняя Роза ЛеБарон, чьи племянницы и племянники погибли в результате обстрела. Она сказала, что Мексике необходимо преодолеть гордость и принять помощь извне от соседней страны или международной коалиции, такой как Организация Объединенных Наций, для искоренения наркокартелей. «Мы живем так, как будто мы находимся в Афганистане», — сказала ЛеБарон.

Еще один родственник погибших Джулиан Лебарон считает, что для того, чтобы найти убийц необходимо принять помощь США, поскольку мексиканское правительство не способно остановить насилие и безнаказанность.

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Ранее президент Мексики Лопес Обрадор сказал, что, по его мнению, Мексика может решить свои проблемы в области безопасности без иностранного «вмешательства». Однако он готов к сотрудничеству с ФБР при условии, что национальный суверенитет страны не будет нарушен. С 2007 года в Мексике было убито более 250 000 мексиканцев, многие из которых стали жертвами наркокартелей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мексике боевиками картеля были убиты и похищены члены религиозной общины