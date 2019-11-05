The Washington Times: В Мексике боевиками картеля были убиты и похищены члены религиозной общины

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В Мексике боевиками картеля были убиты и похищены члены религиозной общины.

Министр безопасности Мексики Альфонсо Дуразо заявил, что боевиками картеля было убито три женщины и шестеро детей. По имеющейся информации, все погибшие были американскими гражданами. Об этом сообщает The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

Альфонсо Дуразо отметил, что боевики, возможно, приняли внедорожники религиозной общины за автомобили конкурирующей банды. На месте трагедии родственник одной из жертв обнаружил сгоревший внедорожник с пулями, в котором находились останки женщины и ее четверых детей.

Также сообщается, что шестеро детей были ранены и сейчас находятся в больнице

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В Федеральном департаменте безопасности и защиты граждан Мексики сообщается, что все силы нацбезопасности страны были усилены силами Национальной гвардии, армии и полиции и направлены на поиск пропавших. По имеющейся информации, пропало около 11 детей и взрослые