The Washington Times: «Сирийские демократические силы» обвинили Трампа в нанесении «удара в спину»

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«Сирийские демократические силы» обвинили Трампа в нанесении «удара в спину» из-за вывода американских войск из страны

Мировые лидеры «готовились к худшему сценарию», когда Турция быстро перешла к широкомасштабному военному наступлению против поддерживаемых США курдских бойцов в северной Сирии. Об этом сообщает известный журналист Бен Вольфганг в издании The Washington Times , информирует enovosty.com/news.

Члены отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF), ключевого союзника США в многолетней борьбе против Исламского государства, заявили, что готовятся к столкновению с мощными турецкими вооруженными силами, обвиняя Трампа в нанесении «удара в спину», что может радикально изменить «расстановку сил» в Сирии и на всем Ближнем Востоке.

Хотя должностные лица Белого дома приуменьшают свое влияние на ситуацию и подчеркивают, что были выведены всего лишь 50 американских военных, решение Трампа вызвало резкую реакцию на Капитолийском холме.

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Никки Хейли, бывший посол в ООН, сказала, что новая политика США в отношении курдов сводится к тому, чтобы «оставить их умирать» на севере Сирии.

По мнению критиков, это решение может иметь огромные последствия для и без того нестабильного региона. Они заявили, что это укрепит власть сирийского диктатора Башара Асада, даст союзнику Асада Ирану больше рычагов и напрямую приведет к возрождению Исламского государства.

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Трамп давно выступал против прекращения затяжных войн, однако вывод американского контингента из Сирии формирует вакуум, который многие государства будут стремиться заполнить.

Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил, что готов «полностью разрушить» экономику Турции, если она совершит любые действия, которые он сочтет недопустимыми