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Вывод американских войск из Сирии может вызвать возрождение ИГИЛ

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Объявление Белого дома о том, что американские войска будут выведены из северо-восточной части Сирии в преддверии потенциального военного вторжения Турции, угрожает возрождением ИГИЛ в регионе.

Тысячи бойцов ИГИЛ под наблюдением поддерживаемых США сирийских демократических сил представляют собой бомбу замедленного действия, ожидающую взрыва, информирует enovosty.com/news.

Их освобождение может привести к возвращению террористической группы, которая с тех пор в значительной степени рассеяна по отдаленным территориям, находясь под интенсивной авиационной поддержкой коалиции и продолжительными операциями сил СДС.

Белый дом заявил, что Турция будет нести ответственность за бойцов ИГИЛ, задержанных за последние несколько лет. Воскресное заявление последовало после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Но некоторые утверждают, что союзник Америки по НАТО не имеет возможности или желания контролировать десятки тысяч задержанных и беженцев.

Читайте: Турция и США обсудили создание в Сирии зоны безопасности

«У Турции нет ни намерений, ни желания, ни возможностей управлять 60 тысячами заключенных в лагере Аль-Холь, которые, как предупреждает генеральный инспектор Министерства обороны США, являются ядром возрождающейся ИГИЛ. Верить в обратное — это безрассудная игра с нашей национальной безопасностью», — написал Бретт МакГурк, бывший посол Трампа по борьбе с ИГИЛ.

Турция давно заявляет о предстоящем вторжении в северную Сирию, чтобы противостоять тому, что она считает курдскими группами, связанными с террористической группой, известной как Рабочая партия Курдистана, или РПК.

Курдские бойцы YPG, которые сражались под эгидой организации СДС, чтобы освободить северо-восточную Сирию от бойцов ИГИЛ, имеют различные преданности РПК. Эта связь испортила отношения между Анкарой и Вашингтоном.

Читайте: Турция и США обсудили создание в Сирии зоны безопасности

Напряженные отношения теперь угрожают прорывом или освобождением заключенных ИГИЛ, что может затопить поле битвы новыми бойцами и компенсировать успехи, достигнутые силами коалиции и СДС, превратившие террористическую группу в небольшие сельские и пустынные карманы.

Солдаты США беседуют рядом с турецкой военной машиной во время совместного патрулирования с турецкими войсками в сирийской деревне аль-Хашиша на окраине города Тал-Абьяд вдоль границы с турецкими войсками, 8 сентября 2019 года. (Делил Сулейман / АФП через Getty Images)

Силы СДС в настоящее время удерживают примерно 11 000 заключенных ИГИЛ в более чем 30 местах содержания под стражей, согласно капитану Марисе Робертс, представителю возглавляемой США миссии по разгрому ИГИЛ в Ираке и Сирии, известной как Операция «Непоколебимая решимость».

Среди этих задержанных также около 2000 иностранных боевиков, «которые иначе попытались бы вернуться в свои страны и планировать нападения на ни в чем не повинных гражданских лиц», сказала Робертс.

Согласно отчету Министерства обороны США, лагерь для внутренне перемещенных лиц, известный как аль-Холь, расположенный в провинции Хасака, Сирия, переполнен, и в нем содержится почти 70 000 человек, включая тысячи семей боевиков ИГИЛ.

В отчете генерального инспектора Министерства обороны США говорится, что СДС были способны обеспечить «минимальную безопасность» для обширного лагеря, что позволило «бесспорным условиям распространить идеологию ИГИЛ».

В отчете также говорится, что из-за сокращения численности американских войск в Сирии у операции «Непоколебимая решимость» возникли проблемы с отслеживанием ситуации в лагере.

Центральное командование США отметило в докладе генерального инспектора, что ИГИЛ, вероятно, «использует отсутствие безопасности» в лагере для вербовки и восстановления связи с боевиками, покинувшими поле боя.

Обязательный для Конгресса доклад о гражданской войне в Сирии также вызвал тревогу в связи с угрозой, создаваемой перегруженными тюремными лагерями ИГИЛ.

«Условия безопасности как в лагерях для ВПЛ [вынужденных переселенцев], так и в тюрьмах — непростые», — говорится в заключительном докладе Сирийской исследовательской группы.

В докладе предупреждается, что бойцы ИГИЛ могут имитировать тактику перерывов в тюрьмах, чтобы начать свой подъем по всей Сирии, как это было в Ираке в 2012 и 2013 годах.

Более того, если силы президента Сирии Башара Асада перейдут на заполнение вакуума на северо-востоке Сирии, режим «мог вооружить этих людей таким же образом, каким он использовал боевиков Аль-Каиды против Соединенных Штатов во время войны в Ираке».

Воскресное заявление Белого дома было подвергнуто большой критике со стороны всего спектра национальной безопасности. Некоторые считают, что решение Трампа является отказом от союзника Америки в его борьбе против ИГИЛ в регионе.

Бывший командир CENTCOM США в отставке генерал Джозеф Вотел сказал журналистам, что он «разочарован» в политическом решении.

«СДС были исключительными партнерами», и, по словам Вотела, группа понесла около 11 000 человеческих потерь в борьбе с ИГИЛ.

«Мы не были бы успешны против ИГИЛ в Сирии без них. Я обеспокоен тем, что это может означать для будущих партнерских отношений», — сказал Вотел.


Автор: Оксана Ельченко
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