ЕС попросил Джонсона прекратить играть в «глупую игру»

Европейский союз обвинил Великобританию в том, что Британия играет в «игру с глупыми обвинениями» ЕС из-за соглашения по Brexit

Евросоюз попросил британского премьер-министра Бориса Джонсона прекратить играть в «глупую» игру по обвинению ЕС из-за соглашения по Brexit. Об этом сообщает Гай Фаулконбридж в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Британия начала обвинять ЕС после телефонного разговора канцлера Германии Ангелы Меркель и Бориса Джонсона, в ходе которого Меркель ясно дала понять, что соглашение с предложениями Бориса Джонсона «в подавляющем большинстве маловероятно».

Меркель заявила, что соглашение никогда не будет возможным, если Северная Ирландия не останется в таможенном союзе. В Великобритании сообщили, что если позиция Меркель в отношении Северной Ирландии, оставшейся в таможенном союзе ЕС, будет позицией блока, то сделка будет невозможна.

.@BorisJohnson, what’s at stake is not winning some stupid blame game. At stake is the future of Europe and the UK as well as the security and interests of our people. You don’t want a deal, you don’t want an extension, you don’t want to revoke, quo vadis?

— Donald Tusk (@eucopresident) 8 октября 2019 г.