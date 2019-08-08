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The Washington Times: США с «ручкой в руке» ожидают выхода Британии из ЕС

Главная » Последние новости » Новости мира » The Washington Times: США с "ручкой в руке" ожидают выхода Британии из ЕС
 
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США с «ручкой в руке» ожидают выхода Британии из ЕС, чтобы заключить соглашение о свободной торговле

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что администрация Трампа будет ждать «с ручкой в руке» выхода Британии из ЕС, чтобы подписать соглашение о свободной торговле с Великобританией, — сообщает Лорен Иейер в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

«Мы поддерживаем суверенный выбор Соединенного Королевства Великобритании», — сообщил Помпео. Сорок пять сенаторов-республиканцев подписали письмо Джонсону, выражая готовность поддержать двустороннее торговое соглашение.

Сторонники Brexit также неоднократно утверждали, что у Лондона будет гораздо больше возможностей для подписания и реализации торговых соглашений с другими странами, когда он покинет Европейский Союз.

The Washington Times: США с «ручкой в руке» ожидают выхода Британии из ЕС

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Госсекретарь Великобритании по международной торговле Лиз Трасс планирует обратиться к консервативному фонду «Наследие» с просьбой заключить быстрое торговое соглашение с США.

Сложность и неопределенность состоят в том, насколько быстро Джонсон сможет договориться об эффективном для Британии соглашении о Brexit. Несмотря на то, что переговоры по заключению торгового соглашения с США начались, переговоры о заключении сделки не могут быть завершены до выхода Британии из ЕС, поскольку ЕС полностью контролирует торговлю и переговоры своих членов.

Майк Помпео дал ясный и четкий сигнал о том, что администрация Дональда Трампа хочет заключить соглашение о свободной торговле. «США будут стоять у порога Британии с ручкой в ​​руке, чтобы подписать новое соглашение о свободной торговле», — сказал Помпео.

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The Washington Times: США с «ручкой в руке» ожидают выхода Британии из ЕС

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб подчеркнул важность использования Британией глобальных возможностей. «Мы останемся хорошими друзьями и хорошими соседями с нашими европейскими партнерами, но в то же время мы полны решимости использовать глобальные возможности за пределами Европы», — сказал Рааб.


Автор: Оксана Ельченко
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