Ирану лучше быть осторожным, — Трамп

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Во время пресс-конференции в аэропорту Нью-Джерси на вопрос журналистов о позиции США относительно обогащения Ираном урана выше международно утвержденного уровня Трамп сказал: «Ирану лучше быть осторожным»

Президент США Дональд Трамп делает очередное предупреждение Ирану после того, как в Тегеране объявили о возможности обогащения урана выше международно утвержденного уровня, — сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Во время пресс-конференции в аэропорту Нью-Джерси на вопрос о позиции США относительно обогащения Ираном урана выше международно утвержденного уровня Трамп сказал журналистам: «Ирану лучше быть осторожным».

Он не уточнил, какие действия могут предпринять США, но сказал: «Иран делает много плохих вещей».

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Напомним, ранее сообщалось, что в Тегеране заявили, что Иран готов к увеличению уровня и количества обогащения урана до любого необходимого стране показателя. Кроме того ЕС призвал Иран отказаться от любых действий, противоречащих ядерному соглашению.