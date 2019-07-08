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Ирану лучше быть осторожным, — Трамп

Главная » Последние новости » Новости мира » Ирану лучше быть осторожным, - Трамп
 
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Во время пресс-конференции в аэропорту Нью-Джерси на вопрос журналистов о позиции США относительно обогащения Ираном урана выше международно утвержденного уровня Трамп сказал: «Ирану лучше быть осторожным»

Президент США Дональд Трамп делает очередное предупреждение Ирану после того, как в Тегеране объявили о возможности обогащения урана выше международно утвержденного уровня, — сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Во время пресс-конференции в аэропорту Нью-Джерси на вопрос о позиции США относительно обогащения Ираном урана выше международно утвержденного уровня Трамп сказал журналистам: «Ирану лучше быть осторожным».

Ирану лучше быть осторожным, — Трамп

Он не уточнил, какие действия могут предпринять США, но сказал: «Иран делает много плохих вещей».

Читайте: Будь осторожен с угрозами, Иран. Они могут вернуться, чтобы "укусить" тебя так, как никто ранее не был "укушен", - Трамп

Напомним, ранее сообщалось, что в Тегеране заявили, что Иран готов к увеличению уровня и количества обогащения урана до любого необходимого стране показателя. Кроме того ЕС призвал Иран отказаться от любых действий, противоречащих ядерному соглашению.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 311

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