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Reuters: ЕС призывает Иран отказаться от любых действий, противоречащих ядерному соглашению

Главная » Последние новости » Новости мира » Reuters: ЕС призывает Иран отказаться от любых действий, противоречащих ядерному соглашению
 
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ЕС призывает Иран отказаться от любых действий, противоречащих Совместному всеобъемлющему плану действий

Европейский Союз «крайне обеспокоен» заявлением Ирана о возможности обогащения урана выше международно утвержденного уровня — сообщает Габриела Басцинская в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

ЕС призывает Тегеран «прекратить» любые действия по обогащению урана, которые противоречат соглашению о Совместном всеобъемлющем плане действий, заключенному между мировыми государствами и исламской республикой Иран. Ранее сообщалось, что в Тегеране заявили, что Иран готов к увеличению уровня и количества обогащения урана до любого необходимого стране показателя

Reuters: ЕС призывает Иран отказаться от любых действий, противоречащих ядерному соглашению

“На данный момент нам не нужно дополнительное ядерное топливо для Тегеранского реактора, однако мы будем производить и поставлять его на атомную станцию в случае необходимости”, – сказал Бехруз Камалванди

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 142

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