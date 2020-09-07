Лукашенко может остаться у власти только на кремлевских штыках — Игорь Эйдман

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Лукашенко может остаться у власти только на кремлевских штыках, что он сейчас активно и пытается сделать, включив Россию в конфликт с собственным народом.

А путинские власти и рады. Но они попросят за это дорогую плату. Они полностью уничтожат суверенитет Беларуси и сделают Лукашенко, в лучшем случае, наместником императора, таким себе генеральным комиссаром Беларуси, информирует enovosty.com/news.

Об этом в интервью изданию «Экономические новости» сказал российский социолог и политолог Игорь Эйдман.

Безусловно, амбициозному Лукашенко этого не надо. У него другие планы. Он хочет, чтобы Беларусь стала независимой и абсолютной монархией. Лукашенко будет абсолютным монархом, и будет передавать свою власть по наследству, например, сыночку Коленьке, который у него уже в качестве принца давно фигурирует. Поэтому между Лукашенко и путинскими властями отношения не столь просты. Кроме того, долгосрочные цели у них совершенно разные.

Убежден, что сейчас Кремль будет резко нагибать Лукашенко, чтобы он подписал все документы по ускоренному аншлюсу Беларуси с Россией. После этого он будет как король Лир — без власти и полномочий.

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Следующим шагом — Кремль раздерибанит белорусскую экономику. Это довольно жирный и лакомый кусок. Одни нефтеперерабатывающие заводы чего стоят. Там приличная промышленность, даже машиностроение на должном уровне в отличие от России. Далее Россия закроет нерентабельные предприятия, уволив больше половины сотрудников, модернизировав и сделав убыточные предприятия прибыльными.

Сейчас политика Лукашенко такова, что он держит людей на предприятиях вне зависимости от их рентабельности. У России другие приоритеты. После всего вышесказанного, российские олигархи начнут качать с Беларуси бабки, причем очень активно. Клондайком Беларусь может и не станет, но, у Ротенберга и Тимченко (российских олигархов — ред) прибавится пару нулей на банковских счетах.

Несомненно, войска Путина в виде дагестанского ОМОНа и ряда других спецподразделений уже давно находятся в Беларуси, — уверен Эйдман. — Он будет постепенно наращивать военное присутствие, так называемых «их там нетов». А потом Лукашенко окажется окружен добрыми дядьками, очень вежливыми, которые в любой момент могут ему сказать, чтобы он собирался с вещами на выход и отправят его в Ростов.

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Российские «вежливые люди» — это не только угроза для восставших белорусов, но и для диктатора Лукашенко. Я думаю, что Путин не готов сейчас на какую-то агрессию, как это было в Украине. Его на Западе немного обложили, санкции работают, чтобы он там не вякал.

С другой стороны, экономическая ситуация в России безрадостная и брать на себя еще одну войну, бюджет не потянет. Кроме того, внутри страны неспокойно и популярной эта война в России не будет.

Относительно Беларуси я убежден, что ползучее вторжение России все-таки будет. Спецподразделения «их там нетов» — уже под крышей Лукашенко. Путин готов на этот шаг – это вызовет реакцию Запада, но эта реакция не повлияет на ситуацию в целом. Россия заявит, что российских военных там нет, форму купили в военторге, новичек — в аптеке. Они будут разводить давно известную бодягу, а Западу будет сложно «взять их за жабры».

А вот пойти на реальную войну, когда в Беларусь войдет группировка российских войск и они оккупируют Беларусь, мне кажется, что к такому развороту событий Путин не готов. Хотя, если оппозиция начнет побеждать Лукашенко, Путин, возможно, и решится на такой отчаянный шаг», — подчеркнул Игорь Эйдман.