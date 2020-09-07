Лукашенко может остаться у власти только на кремлевских штыках — Игорь Эйдман

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

07.09.2020 г.
15:27Эйдман рассказал, стоит ли ожидать "адских санкций" против РФ после отравления Навального
14:39"У белорусов осталась ровно одна неделя для спасения своей страны", - мнение
13:40Мир скоро поглотит экономический кризис, - Bloomberg
13:22Большая игра башен Кремля в Алексея Навального, - "Злой одессит"
13:18Ученые рассказали, как питание влияет на смертность от COVID-19
12:39"Затолкнули в микроавтобус": в Беларуси похитили оппозиционерку Колесникову
12:00В Грузию в рамках военных учений прибыли боевые машины армии США
Все новости мира

Аналитика

07.09.2020

Игорь Эйдман: Чем закончится война кремлевской империи киллеров против западной цивилизации

Игорь Эйдман: Чем закончится война кремлевской империи киллеров против западной цивилизации
Зачем Кремль пошел на покушение на Навального, почему план провалился и Алексей остался жив, почему множество политических убийств и террористических ...
04.09.2020

Новый политический сезон: сможет ли Зе-команда удержаться при власти?

Новый политический сезон: сможет ли Зе-команда удержаться при власти?
Нынешний политический сезон в Украине будет непростым для украинской власти, так как работать придется не только в сложных социально-экономических условиях ...
04.09.2020

Противостояние Трампа и Байдена: Конвульсии американской идентичности

Противостояние Трампа и Байдена: Конвульсии американской идентичности
Все более становится очевидным, что смысл происходящего сейчас в США нельзя объяснить только масштабными социальными протестами, которые в Штатах отнюдь ...

Последние новости

07.09.2020 г.
15:47 Следующий пик заболеваемости COVID-19 в Украине будет бешеным. Инфекционист-стратег рассказал о причинах
15:39 В октябре школы перейдут на дистанционное обучение, - источники
15:27 Эйдман рассказал, стоит ли ожидать "адских санкций" против РФ после отравления Навального
15:08 Внезапно Меркель резко поменяла свое отношение к санкциям по "Северному потоку-2"
15:00 Американский разведывательный самолет Firebird продемонстрировал свои способности (ВИДЕО)
14:40 Mercedes запустил продажи самого дешевого Гелендвагена: как он выглядит (ФОТО)
14:39 "У белорусов осталась ровно одна неделя для спасения своей страны", - мнение
14:33 Украинским медикам повысят зарплаты. Озвучена впечатляющая сумма
13:50 В Крыму жестко ограничили подачу питьевой воды. В ООН назвали главного ответственного
13:40 Мир скоро поглотит экономический кризис, - Bloomberg
13:29 Судьба "Насти с собачкой" из Уханя удивила украинцев. Топ-чиновник ради неё бросил семью
13:22 Большая игра башен Кремля в Алексея Навального, - "Злой одессит"
13:20 В Британии нарушителя парковки наказали дохлой рыбой (ФОТО)
13:18 Ученые рассказали, как питание влияет на смертность от COVID-19
13:00 В Украине начало действовать обновленное карантинное зонирование: подробности
12:59 Гейтс раскритиковал идею Маска об электросамолетах
12:48 В США успешно прошли испытания робота-патрульного Ghost Robotics (ФОТО)
12:40 В Украине хотят изменить пенсионный возраст: что необходимо знать
12:39 "Затолкнули в микроавтобус": в Беларуси похитили оппозиционерку Колесникову
12:21 Владислав Волошин: "Любая провокация на Донбассе может перерасти в широкомасштабную военную агрессию"
12:20 Украинцы стали чаще покупать б/у автомобили из Японии
12:00 В Грузию в рамках военных учений прибыли боевые машины армии США
11:39 Китай "наступает на ноги" Маску: космический корабль многоразового использования успешно прошел испытания (ФОТО)
11:22 В Беларуси за надпись "3%" на асфальте задержали 12-летнего мальчика
11:03 Лукашенко может остаться у власти только на кремлевских штыках - Игорь Эйдман
10:58 На Японию обрушился мощный тайфун (ВИДЕО)
10:39 Германия предлагает заморозить «Северный поток-2» из-за Навального, - Fox News
10:29 На Донбассе отрезанные огнем военные погибли на минном поле
09:58 Покупательная способность россиян рухнула до 10-летнего минимума, - Злой Одессит
09:49 На Луганщине до сих пор пожарники тушат очаги тления
09:19 Диета и панкреатит: в РФ озвучили новую версию ухудшения здоровья Навального
08:58 В Украине увеличилось число заболевших COVID-19 за сутки
08:47 В квитанцию за тепло добавят новые услуги
08:17 Протесты в США: в Портленде задержали более полсотни митингующих
07:49 ТОП-5 самых популярных б/у авто на украинском рынке
07:45 Ученые впервые выяснили настоящие размеры древней гигантской акулы
07:30 Из-за COVID-19: украинским школам разрешили самостоятельно составлять график каникул
07:18 Какие штрафы предусмотрены за разговоры по мобильному за рулем
07:00 Холодно и дождливо: синоптики рассказали, какой будет осень в Украине
06:48 Еще одна провокация боевиков на Донбассе: смертельно ранен украинский боец
06:45 Ким Чен Ын наказал чиновников за пострадавшие от тайфуна регионы Северной Кореи (ФОТО)
06:30 Украинских водителей будут штрафовать за ЗD номерные знаки
06:25 В столице пьяный водитель разбил автомобили и перекрыл дорогу (ВИДЕО)
06:02 В Укргидрометцентре рассказали о погоде на 7 сентября
06.09.2020 г.
23:00 Последствия разрушительного взрыва в Бейруте: как проходит восстановление города
22:25 Пожар на нефтяном танкере у берегов Шри-Ланки не могут потушить уже 4-й день
21:53 "Титушки" в Минске: неизвестные в масках бьют дубинками людей (ВИДЕО)
21:41 Президент Сербии жестко ответил представителю российского МИД за оскорбительный пост про позу из "Основного инстинкта"
18:51 Принц Гарри скрыл от королевы Елизаветы II сделку с Netflix
18:14 Наемники РФ обстреляли позиции ООС: ранен украинский воин - штаб
18:08 В Украине школы самостоятельно смогут переносить каникулы - Министерство образования
17:20 В Сети появились видео жестких задержаний протестующих в Беларуси: у силовика сорвали маску (ВИДЕО)
16:10 "Жыве Беларусь!": Массовые акции начались во всех областях Беларуси - 29 день протестов (ВИДЕО)
15:03 "Крэпкый орэшек": Лукашенко высмеяли за «перехват» разговора Берлина и Варшавы
15:00 В США уволили преподавательницу вуза, которая притворялась темнокожей
14:20 В Австралии в серийное производство запустили бронеавтомобиль Hawkei
12:45 Ученые выявили связь между COVID-19 и внезапным развитием инсулинозависимого диабета
12:40 В Украину прибыл уже девятый контейнерный поезд из Китая: что он привез
12:32 Отказ Москвы расследовать отравление Навального будет свидетельством причастности России - МИД Германии
11:27 Иран готов предоставить свои порты для российских военных кораблей - СМИ
Все новости »

Лукашенко может остаться у власти только на кремлевских штыках — Игорь Эйдман

Главная » Последние новости » Новости мира » Лукашенко может остаться у власти только на кремлевских штыках - Игорь Эйдман
 
Печать Отправить на почту

 

 

Лукашенко может остаться у власти только на кремлевских штыках, что он сейчас активно и пытается сделать, включив Россию в конфликт с собственным народом.

А путинские власти и рады. Но они попросят за это дорогую плату. Они полностью уничтожат суверенитет Беларуси и сделают Лукашенко, в лучшем случае, наместником императора, таким себе генеральным комиссаром Беларуси, информирует enovosty.com/news.

Об этом в интервью изданию «Экономические новости» сказал российский социолог и политолог Игорь Эйдман.

Безусловно, амбициозному Лукашенко этого не надо. У него другие планы. Он хочет, чтобы Беларусь стала независимой и абсолютной монархией. Лукашенко будет абсолютным монархом, и будет передавать свою власть по наследству, например, сыночку Коленьке, который у него уже в качестве принца давно фигурирует. Поэтому между Лукашенко и путинскими властями отношения не столь просты. Кроме того, долгосрочные цели у них совершенно разные.

Убежден, что сейчас Кремль будет резко нагибать Лукашенко, чтобы он подписал все документы по ускоренному аншлюсу Беларуси с Россией. После этого он будет как король Лир — без власти и полномочий.

Читайте: "Зеленые человечки" в Беларуси: В Сети появилось видео жесткого разгона студентов силовиками без опознавательных знаков (ВИДЕО)

Следующим шагом — Кремль раздерибанит белорусскую экономику. Это довольно жирный и лакомый кусок. Одни нефтеперерабатывающие заводы чего стоят. Там приличная промышленность, даже машиностроение на должном уровне в отличие от России. Далее Россия закроет нерентабельные предприятия, уволив больше половины сотрудников, модернизировав и сделав убыточные предприятия прибыльными.

Сейчас политика Лукашенко такова, что он держит людей на предприятиях вне зависимости от их рентабельности. У России другие приоритеты. После всего вышесказанного, российские олигархи начнут качать с Беларуси бабки, причем очень активно. Клондайком Беларусь может и не станет, но, у Ротенберга и Тимченко (российских олигархов — ред) прибавится пару нулей на банковских счетах.

Несомненно, войска Путина в виде дагестанского ОМОНа и ряда других спецподразделений уже давно находятся в Беларуси, — уверен Эйдман. — Он будет постепенно наращивать военное присутствие, так называемых «их там нетов». А потом Лукашенко окажется окружен добрыми дядьками, очень вежливыми, которые в любой момент могут ему сказать, чтобы он собирался с вещами на выход и отправят его в Ростов.

Читайте: Как Кремль прозевал пробуждение Европы, - Эйдман

Российские «вежливые люди» — это не только угроза для восставших белорусов, но и для диктатора Лукашенко. Я думаю, что Путин не готов сейчас на какую-то агрессию, как это было в Украине. Его на Западе немного обложили, санкции работают, чтобы он там не вякал.

С другой стороны, экономическая ситуация в России безрадостная и брать на себя еще одну войну, бюджет не потянет. Кроме того, внутри страны неспокойно и популярной эта война в России не будет.

Относительно Беларуси я убежден, что ползучее вторжение России все-таки будет. Спецподразделения «их там нетов» — уже под крышей Лукашенко. Путин готов на этот шаг – это вызовет реакцию Запада, но эта реакция не повлияет на ситуацию в целом. Россия заявит, что российских военных там нет, форму купили в военторге, новичек — в аптеке. Они будут разводить давно известную бодягу, а Западу будет сложно «взять их за жабры».

А вот пойти на реальную войну, когда в Беларусь войдет группировка российских войск и они оккупируют Беларусь, мне кажется, что к такому развороту событий Путин не готов. Хотя, если оппозиция начнет побеждать Лукашенко, Путин, возможно, и решится на такой отчаянный шаг», — подчеркнул Игорь Эйдман.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 327

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Игорь Эйдман: Чем закончится война кремлевской империи киллеров против западной цивилизации
Новый политический сезон: сможет ли Зе-команда удержаться при власти?
Противостояние Трампа и Байдена: Конвульсии американской идентичности
Конфликт Греции и Турции. На греко-турецком фронте погибших пока нет
Итоги августа: Вторая коронавирусная война, вызов для мировой архитектуры безопасности и русская рулетка диктатора
ВВП-варранты: преступление пока без наказания
Роман Бессмертный: Разговоры о реинтеграции Донбасса необходимо прекратить и готовиться к войне
Иммунолог Андрей Волянский: Жесткий карантин растянет пандемию в Украине на долгие годы
Чем лира в мире отзовется: Обострит ли дефолт Турции глобальный коронакризис?
Андрей Пионтковский: Сценарий Путина и Лукашенко по аншлюсу и трансферу власти в Беларуси провалится
Все статьи







Читайте также

В Беларуси за надпись "3%" на асфальте задержали 12-летнего мальчика
 Игорь Эйдман: Чем закончится война кремлевской империи киллеров против западной цивилизации
"Титушки" в Минске: неизвестные в масках бьют дубинками людей (ВИДЕО)
 В Сети появились видео жестких задержаний протестующих в Беларуси: у силовика сорвали маску (ВИДЕО)
"Жыве Беларусь!": Массовые акции начались во всех областях Беларуси - 29 день протестов (ВИДЕО)

Новости мира

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Кто захватил столицу Сибири": в России опубликовали расследование Навального о коррупции, сделанное перед отравлением (9228)

Стало известно о важном повороте в деле о связях Трампа с РФ (5245)

Новые санкции заставят россиян жить за доллар в день, - военный эксперт (4239)

"Получат в зубы": Лукашенко пригрозил странам Балтии из-за санкций против Беларуси (3927)

Российский миллиардер подал в суд на супермодель Наоми Кэмпбелл (3785)

Хитрый приём Кремля и "конец России", - историк (3389)

Названы условия торга Лукашенко с Россией: будет ли легитимным "Союзное государство" (3322)

В США назвали вероятного покупателя российского танка «Армата» (2652)

"Крэпкый орэшек": Лукашенко высмеяли за «перехват» разговора Берлина и Варшавы (2555)

Президент Сербии жестко ответил представителю российского МИД за оскорбительный пост про позу из "Основного инстинкта" (2400)

Армия

Самоходная гаубица 152-мм 2С19 «Мста-С»
Беспилотный летательный аппарат А-4К «Альбатрос»
Гранатомет КБА-117
Противотанковый ракетный комплекс RBS-56 BILL (Швеция)
Вся армия    >>

Персоны

Зеленский
Владимир
Загорий
Глеб
Лавров
Сергей
Бабак
Алена
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Президент Сербии жестко ответил представителю российского МИД за оскорбительный пост про позу из "Основного инстинкта" (2410)

Судьба "Насти с собачкой" из Уханя удивила украинцев. Топ-чиновник ради неё бросил семью (2311)

ТОП-5 самых популярных б/у авто на украинском рынке (2211)

Mercedes запустил продажи самого дешевого Гелендвагена: как он выглядит (ФОТО) (1931)

В Сети появились видео жестких задержаний протестующих в Беларуси: у силовика сорвали маску (ВИДЕО) (1630)

В столице пьяный водитель разбил автомобили и перекрыл дорогу (ВИДЕО) (1463)

"Титушки" в Минске: неизвестные в масках бьют дубинками людей (ВИДЕО) (1395)

Игорь Эйдман: Чем закончится война кремлевской империи киллеров против западной цивилизации (1151)

Холодно и дождливо: синоптики рассказали, какой будет осень в Украине (1150)

"У белорусов осталась ровно одна неделя для спасения своей страны", - мнение (1149)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Из-за налогового схематоза “Слуга народа” рискует проиграть выборы в Харьковской области

Старые вагоны – поезда под откос

«Укрзализныця» осталась без колес


Мнения
Остановите насилие. Жыве Беларусь!
Олег Савченко

Остановите насилие. Жыве Беларусь!

Кумир белорусской молодежи, рэп-исполнитель и лидер группы «ЛСП» Олег Савченко эмоциально высказался о протестах в Беларуси и призвал остановить насилие. ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Пойдем на работу и умрем": Украинская первоклассница на линейке стала звездой Сети (ВИДЕО) (11093)

В Борисполе девушка решила прогуляться по крылу самолета (ВИДЕО) (10575)

"Кто захватил столицу Сибири": в России опубликовали расследование Навального о коррупции, сделанное перед отравлением (9228)





работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube


карантин



help

bigmir)net TOP 100

 