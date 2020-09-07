Кремль будет резко нагибать Лукашенко, чтобы он подписал документы по ускоренному аншлюсу, — Эйдман

Главная » Последние новости » Новости мира » Кремль будет резко нагибать Лукашенко, чтобы он подписал документы по ускоренному аншлюсу, - Эйдман Кремль будет резко нагибать Лукашенко, чтобы он подписал документы по ускоренному аншлюсу, - Эйдман

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Кремль раздерибанит белорусскую экономику, далее - закроет нерентабельные предприятия, уволив больше половины сотрудников, модернизировав и сделав убыточные предприятия прибыльными.

Лукашенко может остаться у власти только на кремлевских штыках, что он сейчас активно и пытается сделать, включив Россию в конфликт с собственным народом. Об этом в интервью «Экономическим Новостям» рассказал социолог и крупнейший исследователь путинизма Игорь Эйдман: , информирует enovosty.com/news.

«Лукашенко так и будет себя вести, постепенно беря бразды правления в свои руки. Но тут есть несколько важных моментов. Лукашенко может остаться у власти только на кремлевских штыках, что он сейчас активно и пытается сделать, включив Россию в конфликт с собственным народом. А путинские власти и рады. Но они попросят за это — дорогую плату. Они полностью уничтожат суверенитет Беларуси и сделают Лукашенко, в лучшем случае, наместником императора, таким себе генеральным комиссаром Беларуси.

Безусловно, амбициозному Лукашенко этого не надо. У него другие планы. Он хочет, чтобы Беларусь стала независимой и абсолютной монархией. Лукашенко будет абсолютным монархом, и будет передавать свою власть по наследству, например, сыночку Коленьке, который у него уже в качестве принца давно фигурирует. Поэтому между Лукашенко и путинскими властями отношения не столь просты. Кроме того, долгосрочные цели у них совершенно разные.

Убежден, что сейчас Кремль будет резко нагибать Лукашенко, чтобы он подписал все документы по ускоренному аншлюсу Беларуси с Россией. После этого он будет как король Лир — без власти и полномочий. А если будет брыкаться, они его просто устранят.

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Следующим шагом — Кремль раздерибанит белорусскую экономику. Это довольно жирный и лакомый кусок. Одни нефтеперерабатывающие заводы чего стоят. Там приличная промышленность, даже машиностроение на должном уровне в отличие от России. Далее Россия закроет нерентабельные предприятия, уволив больше половины сотрудников, модернизировав и сделав убыточные предприятия прибыльными.

Сейчас политика Лукашенко такова, что он держит людей на предприятиях вне зависимости от их рентабельности. У России другие приоритеты. После всего вышесказанного, российские олигархи начнут качать с Беларуси бабки, причем очень активно. Клондайком Беларусь может и не станет, но, у Ротенберга и Тимченко прибавится пару нулей на банковских счетах», — рассказал Эйдман.

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Более подробно о ситуации с Беларусью можете прочитать в полном интервью на сайте.