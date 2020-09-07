Китай «наступает на ноги» Маску: космический корабль многоразового использования успешно прошел испытания (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Китай "наступает на ноги" Маску: космический корабль многоразового использования успешно прошел испытания (ФОТО) Китай "наступает на ноги" Маску: космический корабль многоразового использования успешно прошел испытания (ФОТО)

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В Китае космический корабль многоразового использования успешно прошел испытания

Китайское правительство объявило о первом успешном приземлении на Землю многоразового космического корабля после двух дней на орбите. Об этом сообщает Sciencealert , информирует enovosty.com/news.

Космический корабль, получивший название Chongfu Shiyong Shiyan Hangtian Qi (CSSHQ), был запущен 4 сентября с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. Он находился на орбите в течение двух дней, а затем вернулся в Цзюцюань в воскресенье, как и было запланировано, согласно государственным СМИ.

Если удастся реализовать проект, CSSHQ станет первым в Китае космическим кораблем многоразового использования.

Учитывая, что запуск одной ракеты может стоить десятки миллионов долларов, возможность многоразового использования позволит компаниям — или, в данном случае, странам — потенциально снизить стоимость запуска.

Однако эксперты предупреждают, что несмотря на самые лучшие намерения, возможность повторного использования космических аппаратов и их составных частей не обязательно означает, что они будут стоить меньше.