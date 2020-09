Китай «наступает на ноги» Маску: космический корабль многоразового использования успешно прошел испытания (ФОТО)

В Китае космический корабль многоразового использования успешно прошел испытания

Китайское правительство объявило о первом успешном приземлении на Землю многоразового космического корабля после двух дней на орбите. Об этом сообщает Sciencealert , информирует enovosty.com/news.

Космический корабль, получивший название Chongfu Shiyong Shiyan Hangtian Qi (CSSHQ), был запущен 4 сентября с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. Он находился на орбите в течение двух дней, а затем вернулся в Цзюцюань в воскресенье, как и было запланировано, согласно государственным СМИ.

At the Jiuquan cosmodrome in northwestern China, preparations are underway for the launch of the Long March 2F rocket. Perhaps a prototype of a reusable spacecraft, an analogue of the Boeing X-37(OTV) or Space Rider, will be tested. #China #Asia #Space #news #rocket pic.twitter.com/0ljOduTChG

