Китай «наступает на ноги» Маску: космический корабль многоразового использования успешно прошел испытания (ФОТО)
В Китае космический корабль многоразового использования успешно прошел испытания
Китайское правительство объявило о первом успешном приземлении на Землю многоразового космического корабля после двух дней на орбите. Об этом сообщает Sciencealert , информирует enovosty.com/news.
Космический корабль, получивший название Chongfu Shiyong Shiyan Hangtian Qi (CSSHQ), был запущен 4 сентября с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. Он находился на орбите в течение двух дней, а затем вернулся в Цзюцюань в воскресенье, как и было запланировано, согласно государственным СМИ.
At the Jiuquan cosmodrome in northwestern China, preparations are underway for the launch of the Long March 2F rocket. Perhaps a prototype of a reusable spacecraft, an analogue of the Boeing X-37(OTV) or Space Rider, will be tested. #China #Asia #Space #news #rocket pic.twitter.com/0ljOduTChG
— Smith Gaski (@Smit_Gaski) March 4, 2020
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Если удастся реализовать проект, CSSHQ станет первым в Китае космическим кораблем многоразового использования.
Учитывая, что запуск одной ракеты может стоить десятки миллионов долларов, возможность многоразового использования позволит компаниям — или, в данном случае, странам — потенциально снизить стоимость запуска.
Однако эксперты предупреждают, что несмотря на самые лучшие намерения, возможность повторного использования космических аппаратов и их составных частей не обязательно означает, что они будут стоить меньше.