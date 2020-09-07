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Эйдман рассказал, стоит ли ожидать «адских санкций» против РФ после отравления Навального

Главная » Последние новости » Новости мира » Эйдман рассказал, стоит ли ожидать "адских санкций" против РФ после отравления Навального
 
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Трамп не сделал официальное заявление, в связи с отравление оппозиционера Алексея Навального, а это вопиющий случай.

Американский президент Дональд Трамп не введет никаких санкций против России после отравления Навального. Более того, он сейчас надеется на поддержку Путина. Таким мнением с «Экономическими Новостями» поделился известный социолог и крупнейший исследователь путинизма Игорь Эйдман:, информирует enovosty.com/news.

«…все дискуссии относительно санкций США против России сейчас бессмысленны. Все будет зависеть от того, будет Трамп президентом или нет. Если Трамп будет президентом, никакой международной коалиции по сдерживанию путинских властей не будет, поскольку Трамп в нее не войдет. Напротив, он будет воевать с кем угодно, выяснять отношения с Европой, Китаем и Германией, будет на голом месте устраивать разборки, но с путинской Россией он будет стараться дружить. Это мы выдели по первому сроку его президентства. А вот, если выиграет Байден, то международная коалиция по сдерживанию криминальных аппетитов путинских властей станет неизбежной, как и ужесточение политики США в отношении России», — рассказал Эйдман.

Кроме того, социолог рассказал, почему Франция столь вяло отреагировала на это преступление:

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«Логика Макрона и других европейских политиков проста. Лукашенко или Мадуро можно не признавать и игнорировать, как будто их нет. Путин – это совсем другая история. Он глава ядерной державы, которая играет большую роль в международных отношениях и в международных конфликтах. С ним как-то надо считаться, поэтому нельзя перегнуть палку. И тут для лидеров ЕС большая дилемма, поскольку заявить во всеуслышание о том, что Путин преступник можно, но возникает вопрос, как дальше с ним вести переговоры по вопросам урегулирования ситуации в Сирии, или по поводу поставок энергоносителей. Макрон пытается всячески лавировать и крайне неприлично себя вести, прыгая из стороны в сторону», — пояснил странную риторику французского лидера Эйдман.

Более детально о том, как мир будет реагировать на отравление Навального, можете читать в полном интервью на сайте Экономические Новости.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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