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ЕС хочет заключить соглашение о Brexit, но «не любой ценой», — Reuters

Главная » Последние новости » Новости мира » ЕС хочет заключить соглашение о Brexit, но "не любой ценой", - Reuters
 
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Мишель Барнье сказал, что ЕС хочет заключить соглашение о Brexit, но "не любой ценой"

Переговорщик ЕС Мишель Барнье сообщил, что «ЕС хочет заключить соглашение о Brexit. Мы делаем все, чтобы добиться успеха, но не любой ценой». Об этом сообщает Reuters, информируют Экономические Новости.

Покинув ЕС в январе, Великобритания заключает торговые соглашения с другими странами и устанавливает собственный режим санкций. Британия также настаивает на том, что не будет соглашаться со стандартами Евросоюза.

ЕС хочет заключить соглашение о Brexit, но «не любой ценой», — Reuters

На вопрос о том, есть ли у Британии новые предложения, главный переговорщик страны по Brexit Дэвид Фрост сказал: «Я уверен, что обсуждения будут охватывать все, от того, что ЕС называет равным игровым полем, до структур управления».

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 12

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