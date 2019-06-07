Важно не допустить новой «холодной войны», — генсек ООН

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Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что важно не допустить, чтобы Соединенные Штаты и Китай, вовлеченные в торговый спор, начали новую «холодную войну»

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что важно не допустить, чтобы Соединенные Штаты и Китай, вовлеченные в торговый спор, начали новую «холодную войну», — сообщает Эндрю Остроух, Катя Голубкова и Владимир Солдаткин в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Гутерриш отметил, что лидерам всех стран мира важно проявить мудрость, чтобы не допустить новую «холодную войну» между США и Китаем.

Он считает, что сейчас руководство большинства стран «сосредоточено на личных амбициях, а не на устойчивом развитии». Гуттериш также подчеркнул, что мир стал более хаотичен и необходимо стремиться к достижению более справедливой глобализации.

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Напомним, ранее сообщалось, что глава военной разведки США генерал-лейтенант Роберт П. Эшли предупредил о ядерной угрозе со стороны Китая, который провел больше испытаний баллистических ракет, чем все страны мира вместе взяты