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The Washington Times: Глава военной разведки США предупреждает о ядерной угрозе со стороны России и Китая

Главная » Последние новости » Новости мира » The Washington Times: Глава военной разведки США предупреждает о ядерной угрозе со стороны России и Китая
 
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Глава Разведывательного управления министерства обороны США сообщил, что в 2018 году Китай провел больше испытаний баллистических ракет, чем все страны мира вместе взятые, а Москва отказалась от десятилетних совместных усилий по сокращению ядерных вооружений и начала наращивать новые запасы

Глава Разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт П. Эшли сообщил, что в 2018 году Китай провел больше испытаний баллистических ракет, чем все страны мира вместе взятые, а в предстоящее десятилетие КНР планирует удвоить свой ядерный арсенал, — сообщает Гай Тейлор в издании The Washington Times

Кроме того, Эшли подчеркнул опасность новых угроз, исходящих со стороны России. В частности, Москва отказалась от десятилетних совместных усилий по сокращению ядерного вооружения и начала наращивать новые запасы. По оценкам американской разведки, Россия «возможно» нарушила ключевой Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

The Washington Times: Глава военной разведки США предупреждает о ядерной угрозе со стороны России и Китая

«Россия разрабатывает новые системы, которые можно применять к уже существующему нестратегическому ядерному оружию, которое может устанавливаться на кораблях, самолетах и применяться сухопутнымии войсками», — подчеркнул генерал. «Новые ядерные боеголовки включают в себя системы тактического радиуса действия, на которые Россия полагается в случае военного конфликта с НАТО. Мы считаем, что в России десятки этих систем уже находятся на вооружении в армии», — отметил Эшли.

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Эшли также сообщил, что разработка Россией ракеты малой дальности 9М729, которая может запускаться как из стационарных, так и из мобильных пусковых установок, «специально предназначена для того, чтобы скрыть истинный характер испытаний, а также истинную мощность ракеты.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 573

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