В Нидерландах ситуация с COVID-19 после значительного улучшения опять начала ухудшаться
В Нидерландах наблюдается рост числа новых случаев заболевания с COVID-19
В Нидерландах после значительного улучшения ситуации, снижения количества заболевших и умерших число новых подтвержденных случаев заболевания вирусом COVID-19 увеличилось на 777 до 19 580. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.
Количество умерших увеличилось на 234 и составило 2101 человек. Ранее количество новых случаев заболевания сократилось до 200-300 человек в сутки. А число умерших составляло около 100 человек в день
Напомним, ранее сообщалось, что ВОЗ просит не прекращать карантин слишком рано, чтобы не пришлось его опять вводить.
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