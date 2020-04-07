ВОЗ просит не прекращать карантин слишком рано, чтобы не пришлось его опять вводить
На фоне появления новостей об ослаблении некоторыми странами карантинных мер в ВОЗ попросили, не прекращать карантин слишком рано
Официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер сообщил, что Всемирная организация здравоохранения не дает странам и регионам общих рекомендаций относительно смягчения мер по замедлению распространения пандемии COVID-19, но призывает их не отказываться от карантина слишком рано. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.
«Одна из самых важных частей — не прекращать карантинные меры слишком рано, чтобы опять их не вводить», — заявил Кристиан Линдмайер.
«Это похоже на то, что когда вы больны и встаете с постели слишком рано и начинаете слишком рано ходить, то вы рискуете ухудшить свое состояние и у вас могут возникнуть осложнения», — сказал Линдмайер
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Ранее сообщалось, что Австрия готовится к ослаблению карантинных мер. Также сообщалось, что карантин еще решили смягчить Чехия и Дания