ВОЗ просит не прекращать карантин слишком рано, чтобы не пришлось его опять вводить

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На фоне появления новостей об ослаблении некоторыми странами карантинных мер в ВОЗ попросили, не прекращать карантин слишком рано

Официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер сообщил, что Всемирная организация здравоохранения не дает странам и регионам общих рекомендаций относительно смягчения мер по замедлению распространения пандемии COVID-19, но призывает их не отказываться от карантина слишком рано. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

«Одна из самых важных частей — не прекращать карантинные меры слишком рано, чтобы опять их не вводить», — заявил Кристиан Линдмайер.

«Это похоже на то, что когда вы больны и встаете с постели слишком рано и начинаете слишком рано ходить, то вы рискуете ухудшить свое состояние и у вас могут возникнуть осложнения», — сказал Линдмайер

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Ранее сообщалось, что Австрия готовится к ослаблению карантинных мер. Также сообщалось, что карантин еще решили смягчить Чехия и Дания