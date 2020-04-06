Австрия готовится к «воскрешению», ослабляя карантинные меры

Главная » Последние новости » Новости мира » Австрия готовится к «воскрешению», ослабляя карантинные меры Австрия готовится к «воскрешению», ослабляя карантинные меры

Закрыть Отправить

Австрия готовится к «воскрешению», ослабляя карантинные меры на следующий день после Пасхи

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что страна готовится к «воскрешению» на следующий день после Пасхи, открывая некоторые магазины в связи с ослаблением карантинных мер, введенных из-за коронавируса. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

В Австрии все школы, бары, рестораны, театры и другие места массового скопления людей были закрыты на протяжении трех недель. Населению страны рекомендовали оставаться дома.

«Мы отреагировали быстрее, чем другие страны, и поэтому смогли избежать худшего. И эта быстрая ограничительная реакция теперь дает нам возможность быстрее выйти из кризиса», — сказал Курц

Читайте: В Китае растет количество заболевших COVID-19, у которых не наблюдается никаких симптомов

Министр здравоохранения Рудольф Аншобер сообщил, что карантинные меры помогли снизить ежедневный прирост инфекций до 1,6%. На сегодняшний день в Австрии зарегистрировано 12 206 случаев заболевания и 220 смертей.