Reuters: Китай предупреждает протестующих в Гонконге «не играть с огнем»

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В официальном заявлении Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Китай предупреждает протестующих в Гонконге, что они не должны «играть с огнем»

В Управлении по делам Гонконга и Макао Государственного совета Китая сделали официальное заявление, в котором сообщили, что гонконгские протестующие не должны «играть с огнем» и ошибочно принимать сдержанность Пекина за слабость, — сообщает Сате Саделл в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

«Мы бы хотели предупредить всех преступников. Никогда не оценивайте ситуацию неправильно и не принимайте нашу сдержанность за слабость», — говорится в официальном заявлении Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао, опубликованном в ходе брифинга в Пекине.

«Мы хотим дать понять небольшой группе жестоких преступников и грязным силам, стоящим за ними. Те, кто играет с огнем, от него и погибнут. В конечном итоге они будут наказаны», — говорится в заявлении.

В Китае также назвали чиновников США «черными руками», спровоцировавшими беспорядки в Гонконге с целью сдерживания развития Китая. Однако никаких доказательств представлено не было.

Напомним, ранее сообщалось, что в Гонконге против протестующих применили слезоточивый газ и резиновые пули