Reuters: В Гонконге против протестующих применили слезоточивый газ и резиновые пули

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В Гонконге полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули против демонстрантов

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули против демонстрантов после того, как масштабная акция протеста вызвала транспортный хаос в провинции, — сообщают Донни Квок и Клэр Джим в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Сегодняшняя акция протеста в Гонконге по масштабам и интенсивности превзошла все предыдущие демонстрации, которые усилились после того, как поддерживаемый Пекином лидер Гонконга Кэрри Лэм предупредила, что город находится на грани «чрезвычайно опасной ситуации» и представляет собой вызов суверенитету Китая. Тысячи протестующих в черных одеждах в течение нескольких часов оккупировали дороги в Адмиралтейском районе возле правительственных зданий, а затем двинулись в другие районы. К вечеру протесты продолжились по всему городу.

То, что началось несколько месяцев назад как демонстрация законопроекта об экстрадиции, который позволял бы отправлять жителей Гонконга на материковый Китай для судебного разбирательства, теперь переросло в гораздо более широкую акцию против правительства провинции. «Эти незаконные действия бросают вызов и ставят под угрозу суверенитет нашей страны, разрушают стабильность и процветание Гонконга», — сказала Лэм.

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В Офисе Государственного совета по делам Китая в Гонконге и Макао заявили, что во вторник в 14.30 состоится пресс-конференция, на которой будет обсуждаться ситуация в провинции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Гонконге началась забастовка, которая, как ожидается, может стать всеобщей и в которой могут принять участие более 500 тысяч гражданских служащих.