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Reuters: В Гонконге против протестующих применили слезоточивый газ и резиновые пули

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В Гонконге полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули против демонстрантов

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули против демонстрантов после того, как масштабная акция протеста вызвала транспортный хаос в провинции, — сообщают Донни Квок и Клэр Джим в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Сегодняшняя акция протеста в Гонконге по масштабам и интенсивности превзошла все предыдущие демонстрации, которые усилились после того, как поддерживаемый Пекином лидер Гонконга Кэрри Лэм предупредила, что город находится на грани «чрезвычайно опасной ситуации» и представляет собой вызов суверенитету Китая. Тысячи протестующих в черных одеждах в течение нескольких часов оккупировали дороги в Адмиралтейском районе возле правительственных зданий, а затем двинулись в другие районы. К вечеру протесты продолжились по всему городу.

Reuters: В Гонконге против протестующих применили слезоточивый газ и резиновые пули

То, что началось несколько месяцев назад как демонстрация законопроекта об экстрадиции, который позволял бы отправлять жителей Гонконга на материковый Китай для судебного разбирательства, теперь переросло в гораздо более широкую акцию против правительства провинции. «Эти незаконные действия бросают вызов и ставят под угрозу суверенитет нашей страны, разрушают стабильность и процветание Гонконга», — сказала Лэм.

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Reuters: В Гонконге против протестующих применили слезоточивый газ и резиновые пули

В Офисе Государственного совета по делам Китая в Гонконге и Макао заявили, что во вторник в 14.30 состоится пресс-конференция, на которой будет обсуждаться ситуация в провинции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Гонконге началась забастовка, которая, как ожидается, может стать всеобщей и в которой могут принять участие более 500 тысяч гражданских служащих.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 34

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