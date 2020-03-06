Стоимость нефти продолжает стремительно снижаться

Главная » Последние новости » Новости мира » Стоимость нефти продолжает стремительно снижаться Стоимость нефти продолжает стремительно снижаться

Закрыть Отправить

Стоимость нефти продолжает стремительно снижаться из-за неопределенности ОПЕК по вопросу о сокращении добычи нефти

Стоимость нефти стремительно снижается на фоне неопределенности по договоренностям стран ОПЕК с ОПЕК+. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Аналитики предупреждают, что отсутствие консесуса в решении проблемы по сокращению добычи нефти может привести к еще большему снижению цен

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 7,74% и составила 46,12 долл за баррель.

Читайте: США рвут рынок нефти новыми рекордами добычи, - Злой Одессит

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI уменьшилась на 7,39% и составила 42,51 долл за баррель

Добыча нефти в США, которая не является членом ОПЕК и не участвует в принятии решений по объемам ее добычи, в последние годы стремительно увеличилась, сильно заполонив рынок нефтью и снизив цены.

Ранее сообщалось, что инициатива ОПЕК о сокращении объемов добычи нефти может быть сорвана из-за стран, входящих в ОПЕК+, которые считают, что еще слишком рано прогнозировать влияние вспышки коронавируса на спрос на энергоносители