Инициатива ОПЕК о сокращении объемов добычи нефти может быть сорвана

Главная » Последние новости » Новости мира » Инициатива ОПЕК о сокращении объемов добычи нефти может быть сорвана Инициатива ОПЕК о сокращении объемов добычи нефти может быть сорвана

Закрыть Отправить

Инициатива ОПЕК о сокращении объемов добычи нефти может быть сорвана из-за стран, входящих в ОПЕК+, которые считают, что еще слишком рано прогнозировать влияние вспышки коронавируса на спрос на энергоносители

Планы стран ОПЕК по дополнительному сокращению объемов добычи нефти были сорваны из-за решения стран ОПЕК+, которые отказались поддержать инициативу о сокращении объемов производства, заявив, что еще слишком рано прогнозировать влияние вспышки коронавируса на глобальный спрос на энергоносители. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

Аналитики сообщают, что если объемы добычи нефти не будут сокращены, то это может привести к значительному падению цен на энергоносители. Сообщается, что представители стран ОПЕК и ОПЕК+ не смогли достичь соглашения после пяти часов неофициальных консультаций.

Представители стран ОПЕК ранее сообщали, что сократят добычу нефти еще на 1,5 млн баррелей в сутки, если к ним присоединятся страны ОПЕК+. «Существует проблема. ОПЕК не собирается сокращать добычку без соответствующего решения стран ОПЕК+. Мы должны что-то делать, иначе последствия будут радикальными для всех», — сказал анонимный источник

Читайте: США рвут рынок нефти новыми рекордами добычи, - Злой Одессит