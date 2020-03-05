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Страны ОПЕК планируют сокращение добычи нефти, — Reuters

Главная » Последние новости » Новости мира » Страны ОПЕК планируют сокращение добычи нефти, - Reuters
 
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Страны ОПЕК сократят добычу нефти еще на 1,5 млн баррелей в сутки, если к ним присоединятся страны ОПЕК+

Страны-члены ОПЕК 5 марта договорились о сокращении добычи нефти во втором квартале 2020 года еще на 1,5 млн баррелей в сутки, если к ним присоединятся страны ОПЕК+, с целью поддержания цен, которые начали стремительно снижаться из-за коронавируса. Об этом сообщают Алекс Лоулер и Олеся Астахова в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Снижение цен обусловлено падением спроса из-за закрытия заводов и фабрик в Китае и других странах, что оказывает негативное влияяние на общее состояние деловой активности.

Страны ОПЕК планируют сокращение добычи нефти, — Reuters

В последний раз страны-члены ОПЕК значительно сокращали добычу нефти в 2008 году на фоне снижения спроса из-за мирового кризиса. Тогда объемы добычи были сокращены на 4,2 млн баррелей в сутки

Читайте: Хорошая новость: МЭА сообщило о «неослабевающем» росте нефтедобычи в мире

Напомним, ранее сообщалось, что цены на нефть марок Brent и WTI стремительно снижаются. Нефть демонстрирует «вирусный» обвал.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 121

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