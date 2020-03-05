Страны ОПЕК планируют сокращение добычи нефти, — Reuters

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Страны ОПЕК сократят добычу нефти еще на 1,5 млн баррелей в сутки, если к ним присоединятся страны ОПЕК+

Страны-члены ОПЕК 5 марта договорились о сокращении добычи нефти во втором квартале 2020 года еще на 1,5 млн баррелей в сутки, если к ним присоединятся страны ОПЕК+, с целью поддержания цен, которые начали стремительно снижаться из-за коронавируса. Об этом сообщают Алекс Лоулер и Олеся Астахова в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Снижение цен обусловлено падением спроса из-за закрытия заводов и фабрик в Китае и других странах, что оказывает негативное влияяние на общее состояние деловой активности.

В последний раз страны-члены ОПЕК значительно сокращали добычу нефти в 2008 году на фоне снижения спроса из-за мирового кризиса. Тогда объемы добычи были сокращены на 4,2 млн баррелей в сутки

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Напомним, ранее сообщалось, что цены на нефть марок Brent и WTI стремительно снижаются. Нефть демонстрирует «вирусный» обвал.