Максимальное падение: Цены на нефть марок Brent и WTI с начала недели снизились на 14%

Главная » Последние новости » Новости экономики » Максимальное падение: Цены на нефть марок Brent и WTI с начала недели снизились на 14% Максимальное падение: Цены на нефть марок Brent и WTI с начала недели снизились на 14%

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Цены на нефть марок Brent и WTI снижаются шестой день подряд. Нефть демонстрирует «вирусный» обвал.

Падение с начала недели составляет 14% и является максимальным с 2011 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Стоимость майских фьючерсов на Brent на биржевых торгах 28 февраля снизилась на 3,5% до 49,93 доллара за баррель, информирует enovosty.com/news.

Минимальное значение в течение дня составило 49,56 доллара — на таком уровне Brent торговалась в июле 2017 года.

Стоимость апрельских фьючерсов на WTI упала на 4% до 45,22 доллара за баррель.

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По мнению аналитиков рынка, нефть может потерять в цене еще $3-5, если цена сегодня 28 февраля не сможет удержаться на отметке $50,3.

На ситуацию повлияли вчерашние новости, когда сразу 8 стран 27 февраля объявили о первых заразившихся коронавирусом. Одно дело, когда эпидемия в далеком Китае и совсем другое, когда коронавирус стремительно продвигается по Европе и Азии, считают эксперты. О первых случая заражения наеануне объявили Швейцария, Австрия, Германия, Испания, Греция, Грузия, Румыния, Норвегия, Дания, Эстония, Финляндия и Польша.