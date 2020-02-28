Максимальное падение: Цены на нефть марок Brent и WTI с начала недели снизились на 14%

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости экономики

28.02.2020 г.
12:24Максимальное падение: Цены на нефть марок Brent и WTI с начала недели снизились на 14%
08:16Почти половина украинцев жалуется на рост расходов на коммуналку
07:42В Минфине рассказали, кому "светит" налоговая льгота на пять лет
07:30Коронавирус убьет российскую экономику, - мнение
27.02.2020 г.
13:49До 14 миллиардов в год: Государство будет давать больше денег аграриям
26.02.2020 г.
13:39Стало известно, сколько еще продержатся низкие цены на газ
11:28Хроники экономического «рывка» РФ: денег нет, даже для армии и силовиков
Все новости экономики

Аналитика

27.02.2020

Коронавирус поразил глобальную экономику. Украина в числе тяжелобольных

Коронавирус поразил глобальную экономику. Украина в числе тяжелобольных
Героическая борьба с китайским коронавирусом из медико-санитарной переходит в глобально-экономическую плоскость. Из-за опасений того, что коронавирус ...
26.02.2020

Итоги дня: Важное заявление о коронавирусе, кадровые страсти и Россия под ударом

Итоги дня: Важное заявление о коронавирусе, кадровые страсти и Россия под ударом
В Италии врачи сделали важное заявление о коронавирусе, в Украине заявили о возможной кадровой чистке, а американский президент Дональд Трамп решил продлить ...
25.02.2020

Итоги дня: Самое большое достижение Украины, освобожденные моряки и наказание за хаос

Итоги дня: Самое большое достижение Украины, освобожденные моряки и наказание за хаос
Премьер-министр назвал главное достижение Украины за последние десять лет, задержанных ФСБ украинских рыбаков освободили, а за беспорядки в Новых Санжарах ...

Последние новости

28.02.2020 г.
13:40 Не свидание, а благотворительность: Кейт Миддлтон вместе с супругом сходили в театр (ФОТО)
13:26 Крах мировых фондовых рынков: потери возросли до 5 триллионов долларов - Reutars
13:20 Автопроизводитель Hyundai закрыл завод в Южной Корее из-за заболевшего коронавирусом работника
13:09 Открытая война: Сегодня ночью изменилась геополитическая ситуация в мире
13:06 Предполагаемая дочь Путина Катерина Тихонова возглавила Институт искусственного интеллекта
13:00 Анкара ответит режиму Асада за гибель турецких солдат, - вице-президент Турции
12:40 Неприятный сюрприз: в Украине может подорожать высшее образование
12:24 Максимальное падение: Цены на нефть марок Brent и WTI с начала недели снизились на 14%
12:20 ВМФ США испытал ракету SM-2 с возобновленной производственной линии
11:48 Участие Украины в Евровидении-2020 оказалось под угрозой. Что случилось?
11:43 В Турции заявили: Россия знала места дислокации убитых военных
11:26 В Украине резко сократилось производство кондитерских изделий
11:11 Портников рассказал, где спрятано лекарство от незаживающей раны Крыма на теле Украины
11:09 Суббота больше не выходной - новые изменения в Трудовом кодексе
09:52 Трамп и Борис Джонсон. Стало известно о важных гостях "на пороге" Украины
09:16 Обострение в Сирии. В США выступили с важным заявлением
08:59 Уничтожены сотни объектов: Как Турция ударила по войскам Асада в Идлибе
08:54 Обострение в Идлибе: Турция открыла границы в ЕС для беженцев, - СМИ
08:50 В России рассказали, почему Путин не может всерьез угрожать Украине
08:36 На Донбассе враг убил украинского бойца: развязались кровавые бои
08:30 Вода для Крыма: Экс-нардеп предупредил об опасной схеме
08:22 Коронавирус на пороге: В Беларуси выявлен первый случай заражения
08:16 Почти половина украинцев жалуется на рост расходов на коммуналку
07:48 "Силой не получится": Боец ООС высказался о возвращении Донбасса
07:42 В Минфине рассказали, кому "светит" налоговая льгота на пять лет
07:40 За последние 4 месяца Турция депортировала более 250 террористов
07:30 Google-переводчик пополнился 5-ю новыми языками
07:30 Коронавирус убьет российскую экономику, - мнение
07:26 Болезнь изменила течение: Что важно знать о коронавирусе 28 февраля
07:15 Весна близко: возле Михайловского собора в Киеве расцвели подснежники (ФОТО)
27.02.2020 г.
23:00 У самолета Ан-22 "Антей" юбилей: 55 лет назад в небо поднялся крупнейший в мире транспортный самолет (ВИДЕО)
22:45 Сеть покорили снимки питомцев, застуканных врасплох (ФОТО)
22:40 СБУ блокировала подпольное изготовление и продажу оружия в различных регионах Украины
22:22 "Воины света": украинские военные моряки "взорвали" сеть исполнением песни Ляписа Трубецкого (ВИДЕО)
22:20 Крымская рана и кремлевское бешенство, - Портников
21:56 В США фондовые индексы падают из-за коронавируса, - Associated Press
21:52 Мирный план Трампа на Ближнем Востоке похож на апартеид - открітое письмо европейских политиков
21:40 Командование турецкой армии завершило подготовку к операции в Идлибе - пресс-секретарь правящей партии Турции
21:20 Азербайджанская нефть потекла в Беларусь: лавочка для РФ окончательно закрывается, - Злой Одессит
20:46 Олег Голубенко рассказал о влиянии дефицита госбюджета на экономику страны
20:14 Нацполиция задержала группу «черных лесорубов» (ВИДЕО)
19:58 Ускорившееся распространение коронавируса по миру обвалило российский рынок акций
19:28 Компания Volkswagen презентовала новый спортивный Golf (ФОТО)
18:58 Курс гривны на межбанке укрепился
18:26 Германия выделяет 4 млн евро на гуманитарную помощь Украине
17:56 В Украине кредитные организации подписали кодекс профессиональной этики: что это значит для украинцев
17:22 В Польше на чеченского оппозиционера было совершено нападение, - Reuters
16:39 "Такой паники не было, даже когда война началась!" - в сеть выложили реакцию итальянца на пустые полки в магазинах (ВИДЕО)
16:22 Дефицит госбюджета за 2019 год составил 81 млрд грн
15:51 Как ВВС США готовят пилотов мирового уровня (ФОТО)
15:30 Кейт Миддлтон в очередной раз вызвала восхищение публики на олимпийском стадионе в Лондоне (ФОТО)
15:12 В 2019 году доходы госбюджета увеличились на 7,6%
14:20 В Сирию отправились сотни американских грузовиков с материалами и техникой
14:00 ВВС США заключили контракт на $128,9 млн на поставку легких штурмовиков
13:49 До 14 миллиардов в год: Государство будет давать больше денег аграриям
13:20 Киевским водителям рассказали об еще одном способе оплаты штрафа за неправильную парковку
13:00 Гибридный Амман: Глава РПЦ Кирилл провалил встречу
13:00 Вооружение идет полным ходом: Корпус морской пехоты США заказал 10 новых боевых машин-амфибий
12:58 Стало известно о мощном усилении ВСУ
12:45 Больше не принц: "Обращайтесь ко мне - просто Гарри"
Все новости »

Максимальное падение: Цены на нефть марок Brent и WTI с начала недели снизились на 14%

Главная » Последние новости » Новости экономики » Максимальное падение: Цены на нефть марок Brent и WTI с начала недели снизились на 14%
 
Печать Отправить на почту

 

 

Цены на нефть марок Brent и WTI снижаются шестой день подряд. Нефть демонстрирует «вирусный» обвал.

Падение с начала недели составляет 14% и является максимальным с 2011 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Стоимость майских фьючерсов на Brent на биржевых торгах 28 февраля снизилась на 3,5% до 49,93 доллара за баррель, информирует enovosty.com/news.

Минимальное значение в течение дня составило 49,56 доллара — на таком уровне Brent торговалась в июле 2017 года.

Стоимость апрельских фьючерсов на WTI упала на 4% до 45,22 доллара за баррель.

Читайте: Цена на нефть упала из-за распространения коронавируса

По мнению аналитиков рынка, нефть может потерять в цене еще $3-5, если цена сегодня 28 февраля не сможет удержаться на отметке $50,3.

На ситуацию повлияли вчерашние новости, когда сразу 8 стран 27 февраля объявили о первых заразившихся коронавирусом. Одно дело, когда эпидемия в далеком Китае и совсем другое, когда коронавирус стремительно продвигается по Европе и Азии, считают эксперты. О первых случая заражения наеануне объявили Швейцария, Австрия, Германия, Испания, Греция, Грузия, Румыния, Норвегия, Дания, Эстония, Финляндия и Польша.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 182

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Коронавирус поразил глобальную экономику. Украина в числе тяжелобольных
Итоги дня: Важное заявление о коронавирусе, кадровые страсти и Россия под ударом
Агия Загребельская хочет заморозить дорожное строительство?
Итоги дня: Самое большое достижение Украины, освобожденные моряки и наказание за хаос
Итоги дня: Странная риторика Трампа, паника в Италии и новый важный свидетель
Будут ли воевать Эрдоган и Путин?
Исповедь Гончарука в Раде: что сказали эксперты
Итоги дня: Новые "минские соглашения", "новосанжарский" стыд и остановленный десант пропагандистов
Рынок электромобилей быстро растет: украинцы отдают предпочтение б / у вместо новых
Путинский Козак будет «смотрящим» на Донбассе
Все статьи


Читайте также

Цена на нефть упала из-за распространения коронавируса
 Золото дорожает, цены на нефть падают, страны считают экономический ущерб - Reutars
Цены на нефть продолжают расти
 Цены на нефть упали под влиянием коронавируса в Китае
Эпидемия в Китае: Мировая нефть ускорила обвал
 Цены на нефть продолжают рекордный рост. Что будет дальше?
Цены на нефть резко взлетели после сильного падения
 Вскоре по нефти может быть нанесен существенный удар

Армия

Пистолет «Форт-12»
Противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin (США)
Бронетранспортер Condor UR-425 (Германия)
Бронетранспортер Pandur II (Австрия)
Вся армия    >>

Персоны

Андрей
ВЕРЕВСКИЙ
Игорь
ГУМЕНЮК
Виктор
ШОКИН
Павел
ЖЕБРИВСКИЙ
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Кейт Миддлтон в очередной раз вызвала восхищение публики на олимпийском стадионе в Лондоне (ФОТО) (5920)

"Силой не получится": Боец ООС высказался о возвращении Донбасса (5823)

Сеть покорили снимки питомцев, застуканных врасплох (ФОТО) (3029)

Уничтожены сотни объектов: Как Турция ударила по войскам Асада в Идлибе (2478)

В России рассказали, почему Путин не может всерьез угрожать Украине (2241)

Сили спеціальних операцій продемонстрували своє екіпірування (ФОТО) (1719)

Водіям розповіли про можливість введення додаткової підстави для зупинки авто поліцейськими (1639)

Вода для Крыма: Экс-нардеп предупредил об опасной схеме (1592)

Почти половина украинцев жалуется на рост расходов на коммуналку (1447)

Азербайджанская нефть потекла в Беларусь: лавочка для РФ окончательно закрывается, - Злой Одессит (1408)

Последние новости в соцсетях

Публикации

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Чернобыльской зоне отчуждения в фотоловушку попало одно из самых красивых животных (ВИДЕО) (12077)

Опыт работы не в приоритете: чего ждут от новых сотрудников в 2020 году - опрос (6865)

Появилось видео как российская авиация расстреливает турецкие танки в сирийском Идлибе (6860)



работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube

Богдан



help
Loading...

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Все фото »

 