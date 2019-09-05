The Washington Post: В Иране сообщили, когда объявят о своем решении по ядерному соглашению

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В Иране сообщили, что ОАЭИ официально объявит в субботу о своем решении по ядерному соглашению

В Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщили, что в субботу ОАЭИ официально объявит о своем следующем шаге по ядерному соглашения 2015 года, — сообщает The Washington Post, информирует enovosty.com/news.

Президент Ирана Хасан Рухани сообщил, что Иран планирует продолжать обогащение урана, если Европа не сможет предпринять меры по снятию санкций.

Кроме того, в Иране заявили, что бессмысленно продолжать соблюдать условия ядерного соглашения в одностороннем порядке и пригрозили увеличить нормы по обогащению урана до 20%.

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Ранее сообщалось, что Иран освободил семь членов экипажа британского нефтяного танкера «Stena Impero». Иран захватил танкер в июле, заявив, что он нарушил иранские законы. Остальные 16 членов экипажа будут оставаться на борту судна.