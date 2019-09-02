Reuters: Иран предупреждает ЕС об отказе соблюдать ядерное соглашение в одностороннем порядке

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Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф сообщил, что бессмысленно продолжать соблюдать условия ядерного соглашения в одностороннем порядке и пригрозил увеличением обогащения урана до 20%.

В Иране сообщили, что планируют сократить свои обязательства в рамках ядерного соглашения 2015 года, если европейские страны не смогут защитить экономику Тегерана от санкций, введенных Соединенными Штатами Америки, — сообщает Тука Кхалид в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

«Бессмысленно продолжать соблюдать в одностороннем порядке условия соглашения», — заявил министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф. Мухаммед Джавад Зариф предупреждает об усилении Ираном обогащения урана до 20%. Таким образом Тегеран показал, что готов предпринять «более решительный шаг» в сокращении своих обязательств по ядерному соглашению, если европейские страны не предпримут никаких действий для спасения соглашения.

Зариф также заявил, что после телефонных переговоров между президентом Ирана Хасаном Рухани и его французским коллегой Эммануэлем Макроном страны нашли общие точки соприкосновения относительно ядерного соглашения и дальнейших перспектив сотрудничества.

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«К счастью, мы нашли компромиссы и сейчас ведутся технические дискуссии о способах выполнения обязательств европейцев пл ядерному соглашению», — заявил представитель правительства Ирана Али Рабией в своих выступлениях по государственному телевидению.