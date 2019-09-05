Reuters: В результате взрыва в Кабуле погибли два солдата НАТО

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В результате взрыва в Кабуле погибли 10 мирных жителей и двое солдат НАТО

В результате теракта, совершенного талибами в центре Кабула, по предварительной информации погибли 10 мирных жителей и двое солдат НАТО, — сообщают Абдул Кадир Седики и Рупан Джэйн в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Мощный взрыв прогремел в районе, расположенном недалеко от штаб-квартиры международных военных сил Афганистана и посольства США. Взрыв уничтожил автомобили и магазины

«По меньшей мере 10 мирных жителей были убиты и 42 человека доставлены в больницы», — сказал представитель министерства внутренних дел Насрат Рахими. Насрат Рахими сообщил, что главной целью теракта были солдаты НАТО.

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Талибы взяли на себя ответственность за этот теракт, несмотря на то, что официальные лица США вели переговоры о заключении соглашения о выводе войск США в обмен на гарантии безопасности талибов.