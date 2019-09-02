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Reuters: США планируют вывести из Афганистана 5000 военнослужащих

Главная » Последние новости » Новости мира » Reuters: США планируют вывести из Афганистана 5000 военнослужащих
 
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США планируют вывести из Афганистана 5000 военнослужащих и закрыть пять военных баз, что, по мнению местных властей, может привести к возвращению правления талибов и позволить международным боевикам, включая Исламское государство, найти убежище.

Соединенные Штаты Америки планируют вывести из Афганистана 5000 военнослужащих и закрыть пять военных баз в течение 135 дней в соответствии с проектом мирного соглашения, согласованного с талибами, — сообщают Хамид Шализи и Абдул Кадир Седижи в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Соглашение, достигнутое после нескольких месяцев усиленных переговоров с представителями повстанческого движения, все еще должно быть одобрено президентом США Дональдом Трампом, прежде чем оно будет реализовано. Дональд Трамп никогда не скрывал своего желания вернуть домой из Афганистана 14 000 американских военнослужащих.

Однако афганские официальные лица и помощники президента по национальной безопасности обеспокоены выводом американских военных, опасаясь, что Афганистан может погрузиться в новую гражданскую войну, которая может привести к возвращению правления талибов и позволить боевикам, включая Исламское государство, найти убежище.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 29

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