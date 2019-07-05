Reuters: Иран угрожает британскому судоходству в ответ на захват танкера

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Командующий иранской революционной гвардией Мохсен Резаи угрожает захватить британский корабль в ответ на захват британскими морскими пехотинцами иранского нефтяного танкера в Гибралтаре

Командующий иранской революционной гвардией Мохсен Резаи угрожает захватить британский корабль в ответ на захват британскими королевскими морскими пехотинцами (Royal Marines) иранского нефтяного танкера в Гибралтаре, — сообщает Кейт Холтон и Париса Хафези в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

«Если Британия не освободит иранский нефтяной танкер, властям Ирана придется захватить британский нефтяной танкер», — сказал Мохсен Резаи.

Ранее в Великобритании сообщили, что члены экипажа нефтяного танкера Grace1 были задержаны и опрошены в качестве свидетелей, а не подозреваемых в совершении преступления, с целью выяснения характера груза и его конечного пункта назначения.

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В четверг Тегеран призвал британского посла заявить о «незаконном и недопустимом захвате» иранского судна, чтобы устранить сомнения в отношении происхождении нефти, находящейся на судне. В официальных документах по транспортировке нефти говорится, что нефть была из соседнего Ирака. Однако согласно информации, находящейся в агентстве Reuters, нефть была загружена в иранском порту.