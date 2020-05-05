Китай запускает тестирование цифровой валюты

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Китай запускает тестирование цифровой валюты в Сучжоу, Шэньчжэне, Сюнане и Чэнду.

Китай со следующей недели запускает тестирование своей новой цифровой валюты в четырех крупных городах. Тестирование цифровой валюты будет проводиться в Сучжоу, Шэньчжэне, Сюнане и Чэнду. Об этом сообщает The Guardian, информирует enovosty.com/news.

На протяжении последних месяцев Народный банк Китая активизировал разработку электронного юаня, который должен стать первой официальной цифровой валютой в стране. Государственное информационное агентство China Daily сообщило, что оно включено в проект по запуску цифровой валюты, а некоторые государственные служащие с мая начнут получать зарплату в цифровой валюте. Агентство «China Daily» заявило, что цифровая валюта будет использоваться для выплаты транспортных субсидий в Сучжоу, а в Сюнане цифровая валюта будет применяться в розничной торговле.

В некоторых сообщениях говорится, что такие компании, как McDonald’s и Starbucks, согласились принять участие в пилотном проекте по запуску цифровой валюты. В Starbucks эту информацию не подтвердили. 17 апреля исследовательский институт цифровой валюты при Народном банке Китая, разрабатывающий систему по запуску цифровой валюты, сообщил, что основные испытания системы уже практически завершены.

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Ожидается, что сокращение использования наличных средств продолжится на фоне растущей популярности платформ цифровых платежей и желания минимизации физического контакта с денежными средствами из-за пандемии коронавируса.