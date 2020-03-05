В Германии растет число заболевших коронавирусом

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В Германии число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом достигло 349

В Германии число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за минувшие сутки увеличилось на 109. Об этом сообщает Томас Сейтал в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

По состоянию на 5 марта в Германии было зарегистрировано 349 случаев заболевания. Наибольшее число заболевших находится в западном регионе North Rhine-Westphalia. Там зарегистрировано 175 заболевших.

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии до 15 марта закрыты все школы из-за коронавируса. По состоянию на 4 марта общее число инфицированных опасным заболеванием составляло 3089 человек, а количество умерших достигло 107 человек

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