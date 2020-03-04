В Италии закрыты все школы из-за коронавируса

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В Италии закрыты все школы до 15 марта из-за коронавируса

В Италии 4 марта правительство приняло решение о закрытии всех школ и университетов до 15 марта из-за стремительного распространения коронавируса и увеличения количества смертей. Об этом сообщает Джузеппе Фонте и Гавин Джонс в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Согласно данным Civil Protection Agency, количество умерших от коронавируса за последние сутки увеличилось на 28 человек и составило 107 человек. Общее число инфицированных опасным заболеванием достигло 3089 человек, увеличиваясь примерно на 500 человек в день

«Наши больницы, несмотря на свою эффективность, рискуют быть перегруженными. У нас есть проблемы с отделениями интенсивной терапии», — сказал премьер-министр Италии Джузеппе Конте

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Джузеппе Конте призывает к закрытию кинотеатров и театров. Премьер-министр рекомендует итальянцам не пожимать друг другу руки, не обнимать друг друга и избегать «прямого физического контакта». Он также настоятельно советует проводить все крупные спортивные мероприятия, в том числе футбольные матчи, на пустых стадионах.