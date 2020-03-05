Мировые фондовые индексы снова начали снижаться из-за коронавируса

Главная » Последние новости » Новости мира » Мировые фондовые индексы снова начали снижаться из-за коронавируса Мировые фондовые индексы снова начали снижаться из-за коронавируса

Закрыть Отправить

Мировые фондовые индексы снова начали снижаться на фоне стремительного роста беспокойства инвесторов из-за последствий коронавируса

Мировые фондовые индексы вновь начали снижаться на фоне стремительного распространения коронавируса. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Французский CAC 40 упал на 2% до 5 357, немецкий DAX снизился на 1,9% до 11 897, а британский FTSE 100 уменьшился на 1,8% до 6 697.

Фьючерсы на индекс Dow Jones упали на 2,41%, а фьючерсы на индекс S&P 500 снизились на 2,02%.

Читайте: Світові ціни на нафту зростають

На энергетическом рынке инвесторы ожидают результатов встречи стран ОПЕК, которые анонсировали сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки с целью поддержания цен