Мировые цены на нефть падают

Главная » Последние новости » Новости мира » Мировые цены на нефть падают Мировые цены на нефть падают

Закрыть Отправить

Мировые цены на нефть падают на фоне сокращения спроса из-за коронавируса

Мировые цены на нефть снизились на фоне неопределенности по решению ОПЕК относительно сокращения добычи нефти, информирует enovosty.com/news.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent упала на 1,2 долл (-2,35%) до 49,93 долл за баррель.

Стоимость нефти марки WTI упала на 0,94 долл (-2,01%) до 45,84 долл за баррель.

Читайте: Страны ОПЕК планируют сокращение добычи нефти, - Reuters

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК сократят добычу нефти еще на 1,5 млн баррелей в сутки для поддержания цен, если к ним присоединятся страны ОПЕК+. Снижение цен на нефть обусловлено падением спроса из-за закрытия заводов и фабрик в Китае и других странах из-за коронавируса