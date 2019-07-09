Европейцы делают первый шаг, чтобы наказать Иран за нарушение ядерного соглашения
Министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, а также глава Евросоюза по иностранным делам в совместном заявлении сообщили, что действия Ирана должны рассматриваться в рамках СВПД и необходимо срочно созвать Совместную комиссию для анализа действия Ирана
Европейские страны сделали первый шаг к тому, чтобы наказать Иран за нарушение ядерного соглашения, — сообщает Майкл Мартин в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.
Министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, а также глава Евросоюза по иностранным делам в совместном заявлении сообщили, что Иран «осуществляет деятельность, не соответствующую его международным обязательствам» в рамках соглашения, известного как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).
«Действия Ирана должны рассматриваться в рамках СВПД и необходимо срочно созвать Совместную комиссию. Иран заявил, что хочет остаться в рамках СВПД. Он должен действовать соответствующим образом, прекратив свою деятельность по увеличению уровня обогащению урана и незамедлительно вернувшись к полному соблюдению СВПД», — сказано в заявлении
Напомним, ранее сообщалось, что ЕС призывает Иран отказаться от любых действий, противоречащих Совместному всеобъемлющему плану действий
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