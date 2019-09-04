Reuters: Британский парламент проголосовал против «жесткого» Brexit
Британский парламент проголосовал против «жесткого» Brexit
Британский парламент проголосовал за то, чтобы премьер-министр Борис Джонсон не вывел Великобританию из Европейского союза без соглашения, — сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.
Запрет о «жестком» Brexit поддержали 329 депутатов. «Депутаты проголосовали 329 голосами против 300, чтобы поддержать законопроект, направленный на блокирование Brexit без соглашения»
MPs vote by 329 to 300 to back a bill aimed at blocking a no-deal #Brexit
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— BBC Politics (@BBCPolitics) 4 сентября 2019 г.
Джонсон утверждает, что ему нужна угроза выхода Великобритании из ЕС без соглашения, чтобы заставить ЕС пойти на уступки. Премьер-министр Великобритании подчеркнул, что его стратегия заключается в том, чтобы заключить соглашение по Brexit до саммита ЕС 17 октября и «добиться завершения Brexit». Он сказал, что правительство добилось существенного прогресса и преуспеет в решении ирландского вопроса.