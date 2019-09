Reuters: Британский парламент проголосовал против «жесткого» Brexit

Британский парламент проголосовал против «жесткого» Brexit

Британский парламент проголосовал за то, чтобы премьер-министр Борис Джонсон не вывел Великобританию из Европейского союза без соглашения, — сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Запрет о «жестком» Brexit поддержали 329 депутатов. «Депутаты проголосовали 329 голосами против 300, чтобы поддержать законопроект, направленный на блокирование Brexit без соглашения»

MPs vote by 329 to 300 to back a bill aimed at blocking a no-deal #Brexit

