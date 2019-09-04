Reuters: Британский парламент проголосовал против «жесткого» Brexit

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Британский парламент проголосовал против «жесткого» Brexit

Британский парламент проголосовал за то, чтобы премьер-министр Борис Джонсон не вывел Великобританию из Европейского союза без соглашения, — сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Запрет о «жестком» Brexit поддержали 329 депутатов. «Депутаты проголосовали 329 голосами против 300, чтобы поддержать законопроект, направленный на блокирование Brexit без соглашения»

Джонсон утверждает, что ему нужна угроза выхода Великобритании из ЕС без соглашения, чтобы заставить ЕС пойти на уступки. Премьер-министр Великобритании подчеркнул, что его стратегия заключается в том, чтобы заключить соглашение по Brexit до саммита ЕС 17 октября и «добиться завершения Brexit». Он сказал, что правительство добилось существенного прогресса и преуспеет в решении ирландского вопроса.