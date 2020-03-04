Мировые цены на нефть растут

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Мировые цены на нефть начали постепенно подниматься вверх

Мировые цены на нефть начали расти. Об этом сообщает Bloomberg, информирует enovosty.com/news.

Стоимость нефти марки Brent увеличилась на 1,54%. По состоянию на 4 марта цена на нефть Brent составляет 52,66 долл за баррель. Стоимость нефти марки WTI поднялась на 1,65%. По состоянию на 4 марта цена на нефть WTI составляет 47,96 долл за баррель.

Ранее сообщалось, что нефть демонстрировала «вирусный» обвал. Мировые цены на нефть марок Brent и WTI стремительно снижались. Стоимость майских фьючерсов на Brent 28 февраля составляла 49,93 долл за баррель, а стоимость апрельских фьючерсов на WTI достигла 45,22 долл за баррель.

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